24 декабря 2023, 10:34

Идею Эстонии о голосовании в посольствах отнесли к пещерной русофобии

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Идея главы парламентской партии Эстонии Isamaa Урмаса Рейнсалу запретить открывать участки для голосования в российских посольствах является признаком пещерной русофобии европейских властей. На это РИА «Новости» указали в МИД России.

В соцсетях Рейнсалу указал, что будет абсурдом, если Европа позволит в посольствах РФ открыть избирательные участки для голосования на президентских выборах.

В МИД подчеркнули, что западные политики в стремлении нанести поражение России теряют демократический лоск, забывая о тех принципах, о которых разглагольствуют с трибун.

«Усматриваем в этом ни что иное, как попытку ввести еще одну дискриминирующую меру против проживающих в Эстонии соотечественников», - заметили в ведомстве.

Российская сторона не чинила препятствий посольству Эстонии в Москве в марте 2023 года, когда в прибалтийской стране проходили парламентские выборы, подытожили в МИД.

Ранее власти Эстонии заявили, что после введения Евросоюзом 12-го пакета антироссийских санкций подключатся к разработке 13 и 14-го санкционных пакетов.

Эстония МИД РФ Русофобия Выборы
24 декабря 2023, 09:42
Истерика слабеющего гегемона. США предрекли экономический крах
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
США потеряли экономическое лидерство в мире, а все попытки вернуть его путем разрушения Европы, организации терактов, санкционных и торговых войн результата не принесли. На этом в Telegram-канале указал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, американский доллар остался чуть ли не последним инструментом мирового влияния для Соединенных Штатов.

«В Вашингтоне его все чаще используют для политической борьбы. Осознав, что антироссийские санкции не стали эффективными, они в истерике угрожают отключать банки от своей системы за их нарушение», - написал политик.

Володин отметил, что такая агрессивная политика администрации США не добавит доверия к американской валюте.

«Россия переходит на расчеты в национальных валютах. Доля недружественных валют снизилась до 24%, хотя на начало 2022 года достигала 96%», - добавил он.

По мнению парламентария, остальные страны также продолжат отказываться от доллара как мировой валюты.

Ранее в Белом доме предупредили, что США начнут отключать иностранные банки от своей финансовой системы за помощь в обходе антироссийских санкций.

США Банки Доллары США Санкции Россия
24 декабря 2023, 05:40
Неизвестный взорвал гранату на корпоративе Русской службы «Би-би-си»
Читайте нас в: Google Новости
Неизвестный мужчина взорвал учебную гранату на вечеринке Русской службы «Би-би-си» в Риге. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны»

Журналисты связали нападение со своей профессиональной деятельностью. Само мероприятие проходило в рижском баре Čē. Ближе к полуночи в заведении почти не осталось посетителей, если не считать журналистов.

« В это время дверь открылась, внутрь заглянул мужчина и бросил под ноги стоявшим в зале журналистам учебную гранату РГД-5, утверждает очевидец. Она взорвалась, оглушив нескольких человек», - уточнил канал.

Нападавший скрылся на черной BMW. Полицейские прибыли на место происшествия.

Ранее россиянка устроила взрыв при попытке потушить горящее масло водой. Хозяйка передержала сковороду с маслом на горящей плите, что привело к возгоранию. Она поместила ее в холодную воду, в результате чего произошел мощный хлопок, от которого выбило дверь в квартире и повредило соседскую, рассказали в региональном МВД. Саму владелицу квартиры доставили в больницу с ожогами 15% тела.

Латвия Взрывы
24 декабря 2023, 02:40
Неспокойное Рождество. Полиция Германии и Австрии стала готовиться к возможным атакам террористов
flickr.com
Читайте нас в: Google Новости
В Европе усилили меры безопасности перед католическим Рождеством. В Германии и Австрии полиция арестовала несколько человек, которые, предположительно, планировали нападения на церкви в Кельне, Вене и Мадриде. Об этом сообщил новостной портал Focus-online.

По данным издания, нападения на церкви планировала исламистская террористическая ячейка. Полиция обследовала Кельнский собор со служебными собаками для поиска возможной взрывчатки.

«В связи с предупреждением об опасности для Кельнского собора местная полиция с сегодняшнего вечера примет особые меры безопасности», - заявил представитель правоохранительных органов Кельна газете Bild am Sonntag.

По словам главы городской полиции Михаэля Эссера, правоохранительные органы сделают все возможное, чтобы обеспечить безопасность прихожан. Всех посетителей рождественской службы будут проверять перед входом в собор.

Полиция Вены также сообщила об усилении мер безопасности в общественных местах, и, особенно, в соборе Святого Стефана.

Ранее комиссар Еврокомиссии организации по внутренним делам Ильва Юханссон заявила, что в Европе растет риск терактов из-за обострения на Ближнем востоке и приближающегося сезона отпусков.

Германия Праздники Австрия Терроризм Европа Полиция Католическое рождество
24 декабря 2023, 00:26
Ускоренного рассмотрения дела об иммунитете Трампа не будет
Читайте нас в: Google Новости
Бывший президент США Дональд Трамп остался доволен решением Верховного суда США, который не стал торопиться с решением по его иску, а передал его в апелляционный суд. Речь идет о заявлении бывшего американского лидера, в котором он утверждает, что на момент штурма Капитолия его сторонниками он сохранял президентские полномочия и иммунитет от уголовного преследования. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Представляющий обвинение адвокат Джек Смит подал ходатайство в Верховный суд для ускоренного рассмотрения, минуя апелляционную инстанцию. Но его заявления судью не убедили и он попросил не нарушать процедуру.

«Это дело связано - впервые в истории нашей страны - с уголовными обвинениями против бывшего президента, основанными на его действиях во время пребывания на посту с целью сохранить свою власть и сорвать предписанный Конституцией процесс выборов», - заявил Смит.

Защитники бывшего американского лидера заявили, что вопрос очень важен, поэтому его нужно рассмотреть без спешки. Они подчеркнули, что сторона обвинения действует в интересах президента США Джо Байдена, который намерен пойти на второй срок.

Решение Верховного суда сыграло Трампу на руку, так как сейчас он увлечен предвыборной кампанией, а дело о штурме Капитолия, в котором он фигурирует затормозилось до вынесения Верховным судом итогового решения.

Сейчас все ждут решение апелляционной коллегии в Вашингтоне, которая вернула материалы дела в окружной суд, отклонив претензии Трампа. В этой палате ближайшее заседание пройдет 9 января.

Замороженное рассмотрение дела о штурме Капитолия не единственное препятствие, которое появилось перед Дональдом Трампом в преддверии праймериз. Вслед за решением Верховного суда штата Колорадо , объявившего о недопуске бывшего главы государства к дебатам Республиканской партии, такая же инициатива пришла в суды еще 16 штатов.

Все заявители сослались на 14-ю поправку, запрещающую участникам мятежа становиться кандидатами в президенты. Так они трактовали «марш на Капитолий» сторонников политика в январе 2021 года.

Предвыборный штаб Трампа заявил, что подаст апелляцию на решение суда Колорадо. Это означает, что решение не вступит в силу до 4 января, пока Верховный суд США не даст свою рекомендацию. Но если вышестоящая инстанция согласится с первоначальным вердиктом, то решение может распространиться на всю страну. Важно знать что 5 января - последний день, когда Республиканская партия определится со списком кандидатов, которые встретятся на мартовских праймериз.

США Суд Дональд Трамп Штурм Капитолия сторонниками Трампа

Новости по теме