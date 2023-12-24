Идею Эстонии о голосовании в посольствах отнесли к пещерной русофобии

В соцсетях Рейнсалу указал, что будет абсурдом, если Европа позволит в посольствах РФ открыть избирательные участки для голосования на президентских выборах.

В МИД подчеркнули, что западные политики в стремлении нанести поражение России теряют демократический лоск, забывая о тех принципах, о которых разглагольствуют с трибун.

«Усматриваем в этом ни что иное, как попытку ввести еще одну дискриминирующую меру против проживающих в Эстонии соотечественников», - заметили в ведомстве.

Российская сторона не чинила препятствий посольству Эстонии в Москве в марте 2023 года, когда в прибалтийской стране проходили парламентские выборы, подытожили в МИД.

Ранее власти Эстонии заявили, что после введения Евросоюзом 12-го пакета антироссийских санкций подключатся к разработке 13 и 14-го санкционных пакетов.