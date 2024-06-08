Идеология не терпит компромиссов. Как Европа хочет обезопасить себя от Китая

Далее - его прямая речь.

Bloomberg пишет, что с большой вероятностью после выборов в Европарламент Евросоюз развяжет большую торговую войну с Китаем, которая начнется с введения пошлин на электромобили, на что КНР, несомненно ответит и очень больно.

Исход торговой войны с Китаем тоже предрешен, и вовсе не в пользу Запада. А что будет, если откроются еще несколько фронтов? Понятно, что будет колоссальное стратегическое поражение Запада, которого можно было бы избежать, если бы современные западные лидеры не вели себя как подростки в суицидальной депрессии.

Но самое смешное, что ее причины вовсе не экономические, как может показаться на первый взгляд. Корень зла - в идеологии. В высокомерии европейцев и противопоставлении их всему остальному миру. И самое удивительное, что эта линия поведения вредит тому божку, которому они служат - либеральному глобализму.

Европа, как и США, нашли себе ценности. И это уже даже не свобода слова, не права человека, не свободная экономика и даже не демократия в том виде, в котором она была относительно честной и равной.

И понятно, что большая часть мира, куда больше половины, эти ценности разделять не согласна. А Запад не готов искать компромиссы. Потому что идеология не терпит компромиссов.

Остается только война. Горячая, чужими руками - с Россией, торговая - с Китаем. И это еще не предел. По большому счету, Запад ради своих ценностей готов воевать со всем миром, и, скорее всего, это время не за горами.

Все страны, которые не разделяют современную западную идеологию, являются врагами пресловутого «цивилизованного мира». Кто-то враг уже объявленный, а кто-то пока потенциальный. Но ждать осталось недолго.

И тут есть только один вопрос - а выдержит ли Запад в этой схватке, если сейчас он всем миром не может победить одну Россию?