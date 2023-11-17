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Ситуация на Ближнем Востоке показала «мучительную правду», из-за которой фон дер Ляйен придется поставить крест на своем амбициозном проекте, отметила эксперт.

«Подход Европы к Украине давал предпосылки к тому, чтобы показать, что может означать геополитическая Европа. Ближний Восток показал, что ей конец», - подчеркнула Точчи.

По ее мнению, Евросоюз пытается игнорировать конфликт в секторе Газа и боится использовать свои рычаги влияния на Палестину и Израиль. Аналитик добавила, что европейские страны решили устроить «грызню друг с другом», пока в секторе Газа продолжается военная операция ЦАХАЛ.

Ранее политолог Александр Рар рассказал, почему Евросоюз стремится к расширению. По его словам, страны объединения хотят создать «мягкую империю».