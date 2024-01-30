IBM вынудила удаленщиков вернуться в офисы

Старший вице-президент корпорации Джон Грейнджер подписал новый меморандум, 16 января документ разослали сотрудникам. IBM обязала их к августу 2024 года переехать так, чтобы находиться не дальше 80 километров от офисов и хотя бы часть рабочей недели трудиться в очном формате.

По мнению руководства, гибкость в сочетании с личным взаимодействием улучшит работу с клиентами, повысит эффективность и привнесет больше инноваций.

«В соответствии с этим подходом мы требуем, чтобы руководители и менеджеры по персоналу в Соединенных Штатах находились в офисе не менее трех дней в неделю», - объявил представитель корпорации.

Исключение сделают только для тех, кто заступил на военную службу или заболел. Сотрудникам, которые не готовы вернуться с удаленки, пригрозили увольнением.

В России предлагали запретить айтишникам удаленную работу , но Минцифры выступило против ограничений. Министр Максут Шадаев заявил, что это преждевременно, ведь многие уехали из страны и продолжили на нее работать.