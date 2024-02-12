«И нам стоило бы». Американцев призвали взять пример с Путина

По его словам, глава России показал важность национальной идентичности.

«Старина Влад (Владимир Путин - прим. ред.) снова и снова гремит историческими фактами, <…> тогда как наш президент разваливается в режиме реального времени», - сказал он.

Ведущий выразил уверенность, что трудно найти более яркий контраст, чем между Путиным и Байденом. Гатфельд высмеял западных журналистов, которые говорили о якобы плохом состоянии здоровья российского лидера, скрывая печальное положение главы Штатов.

«Путин только и беспокоится, что о том, как важна национальная идентичность. <…> Стало очевидно, что и нам стоило бы», - сказал телеведущий.

Ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что многие американцы после просмотра интервью осознали, что им два года врали о событиях на Украине. По ее словам, рассказ Путина Карлсону о тысячелетней истории Руси шокировал жителей США.