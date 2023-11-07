И кто тут теперь изгой? Блинкену оказали в Турции самый холодный прием в истории

Встреча политиков продлилась два с половиной часа. Основной темой для диалога стала, разумеется, ситуация в секторе Газа, которую неделю подвергающемуся жесточайшим бомбардировкам со стороны главного союзника США на Ближнем Востоке - Израиля.

Турецкая сторона всеми возможными способами демонстрировала Блинкену, который вновь начал поездку по региону именно с Израиля, что американская политика в нынешних условиях в стране не приветствуется. Делалось это как в лоб, так и очень тонко.

Например, на официальном фотографировании Блинкена и Фидана на рабочем столе разместили фигурку, напоминающую о мечети Аль-Акса - третьей по важности мусульманской святыне, находящейся на Храмовой горе в Иерусалиме. В честь этой мечети назвали операцию ХАМАС против Израиля - «Наводнение Аль-Акса».

И это еще, как заявил автор другого крупного интернет-портала Haber7 Мехмет Асет, был более дружелюбный прием, чем ожидалось.

«Блинкен хотел приехать в Анкару и провести переговоры сразу после внезапного нападения ХАМАС 7 октября. Однако это оказалось невозможным из-за визита Фидана в Египет и других зарубежных программ. В Анкаре нет такого настроя вроде „давайте поскорее встретимся с Америкой, запостим фотографии“, как во многих других странах. Если бы это было так, другие поездки были бы отменены, а приоритет отдавался бы приему Блинкена», - рассказал он.

На этом госсекретарь США улетел из Турции на следующее мероприятие в своем туре - он отправился в Токио, на встречу глав внешнеполитических ведомств стран «Большой семерки». Там Блинкена ожидали не только дипломатические встречи, но и массовые протесты жителей Японии - их американская политика в отношении Газы тоже не радует.

Но этим конфуз Блинкена в Турции только начинался. Церемония встречи иностранного гостя (не такого уж и дорогого, как могло показаться) также была далека от радушной. В аэропорту, где приземлился самолет госсекретаря США, не включили иллюминацию, а у трапа его встречали чиновники рангом значительно ниже, чем требуется по протоколу.

Блинкена приветствовал не министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, как принято. У самолета собрались посол США в Анкаре Джеффри Флейк, генеральный директор МИД Турции по Америке Япрак Балкан и заместитель губернатора Анкары Намик Кемаль Назлы.

Журналисты крупного турецкого портала Haberler отметили, что Турция впервые в истории отправила на встречу такого высокого гостя настолько не подходящих по уровню политиков.

Языковой барьер Как сообщали журналисты Al Jazeera , турецкая и американская сторона нашли во время переговоров очень мало точек соприкосновения. Глава МИД Турции заявил о необходимости прекращения огня - Блинкен его не поддержал.

«Турция также попросила о безоговорочном прекращении огня и заявила, что должен существовать международный механизм для соблюдения режима прекращения огня, гарантом которого была бы Анкара. Но мы ничего не слышали о прекращении огня от Блинкена. Он использовал фразу „гуманитарная пауза“, а турецкая сторона сказала ему, что этого недостаточно», - заявил корреспондент канала в Турции Ресул Сердар.

Такая игра слов, которую принципиально предпочли вести Израиль и США, судя по сообщениям СМИ, раздражала турецкую сторону - понятие «перемирие» или «прекращение огня» для Штатов в этой ситуации неприемлемы. Также Блинкен не продвинулся в вопросе обмена заложников.

Неутешительные итоги Кроме очевидной необходимости обсудить палестино-израильский конфликт, США и Турция должны были коснуться множества других проблемных моментов в двусторонних отношениях.

Штаты наложили на некоторые турецкие компании санкции из-за ведения бизнеса в России, американский конгресс затягивает крупную сделку на получение Турцией американских истребителей F-16, а турецкий парламент - свое решение по одобрению членства Швеции в НАТО.

Неудивительно, что из-за всех разногласий, а также из-за довольно ощутимого недовольства, которое выражалось в виде массовых протестов против визита Блинкена в Анкару, совместную пресс-конференцию по итогам беседы госсекретаря США и главы МИД Турции решили просто не проводить.

Вместо этого Блинкен наскоро переговорил с журналистами у своего самолета, без своего турецкого коллеги, прежде чем улететь в Японию. Он пообещал наладить поставки гуманитарной помощи в разбомбленный сектор Газа, хотя за два прошедших дня через гуманитарный коридор сумели пройти всего шесть машин скорой помощи.

Добро пожаловать, или Посторонним… На самом деле, характер визита Энтони Блинкена в турецкую столицу стал кристально понятен еще до того, как самолет американского госсекретаря приземлился в турецкой столице. Первым свое пренебрежение выразил президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган, который встрече с ведущим дипломатом США предпочел рабочую поездку на север страны, в город Ризе, на живописное плато Айдер.

Только без рук! Следующим эпизодом, который смаковали все турецкие СМИ, стала сама встреча госсекретаря США с его турецким коллегой, главой МИД Хаканом Фиданом. Блинкен попытался приобнять своего визави, однако Фидан вместо этого только пожал ему руку, очень ловко уйдя от более близкого физического контакта. Тем самым Фидан подарил журналистам повод почти посекундно изучать попавший на видео момент, где видно замешательство Блинкена.