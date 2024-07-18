«Хуже времени быть не может». Ковид у Байдена разозлил демократов

«Хуже времени для этого быть не может», - заметил в комментарии изданию один из членов партии на условиях анонимности.

По его мнению, случившееся «напоминает всем, сколько лет Джо Байдену». Авторы публикации подчеркнули, что заражение президента коронавирусом стало несвоевременным для демократов, поскольку партия и так обеспокоена его предвыборной кампанией на фоне провальных дебатов с Дональдом Трампом.

Журналисты не исключили, что случившееся также способно увеличить обеспокоенность сторонников Байдена по поводу его возраста, здоровья и выносливости. Это может усилить напряженную обстановку в Демпартии с учетом призывов к Байдену выбыть из президентской гонки.