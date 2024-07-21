Хуситы заявили об ударах по Израилю и американскому судну

«Ракетные подразделения Вооруженных сил Йемена провели операцию, в ходе которой нанесли удары по целям в районе Умм-ар-Рашраша беспилотниками и баллистическими ракетами. Также в Красном море был нанесен удар по судну Pumba под флагом США», - сообщил представитель хуситов Яхья Сариа.

В движении уточнили, что все удары выполнили в ответ на агрессию Израиля, Великобритании и США.

Движение «Ансар Алла» контролирует большую часть побережья Красного моря со стороны Йемена. Ранее оно заявило о намерении атаковать любые суда, связанные с Израилем.

В конце июня хуситы ударили по израильскому судну гиперзвуковой ракетой.