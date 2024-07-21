21 июля 2024, 10:57

Хуситы заявили об ударах по Израилю и американскому судну

Global Look Press
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Правящее на севере Йемена шиитское движение хусистов «Ансар Алла» нанесло удары баллистическими ракетами по американскому судну Pumba в Красном море и целям в районе города Эйлат на юге Израиля. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу группировки.

«Ракетные подразделения Вооруженных сил Йемена провели операцию, в ходе которой нанесли удары по целям в районе Умм-ар-Рашраша беспилотниками и баллистическими ракетами. Также в Красном море был нанесен удар по судну Pumba под флагом США», - сообщил представитель хуситов Яхья Сариа.

В движении уточнили, что все удары выполнили в ответ на агрессию Израиля, Великобритании и США.

Движение «Ансар Алла» контролирует большую часть побережья Красного моря со стороны Йемена. Ранее оно заявило о намерении атаковать любые суда, связанные с Израилем.

В конце июня хуситы ударили по израильскому судну гиперзвуковой ракетой.

Израиль
21 июля 2024, 12:56
Мелания Трамп затмила мужа на съезде Республиканской партии
Global Look Press
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Длительное время не появлявшаяся на публике вместе с бывшим президентом США Дональдом Трампом его супруга Мелания Трамп вышла в свет на съезде в Висконсине. Как сообщил журнал People со ссылкой на близкие к семье источники, долгое отсутствие первой экс первой леди связано с ее нежеланием ассоциироваться с судами вокруг супруга.

По словам собеседников издания, все изменило покушение, которое пережил Трамп во время предвыборного митинга в Пенсильвании.

Как отметили журналисты, Мелания Трамп появилась только на четвертый день мероприятия, когда ее мужа официально выдвинули кандидатом в президенты.

После объявления официального решения она вышла на сцену с торжественной речью, нарушив установленный список и протокол мероприятия.

Появление Мелании Трамп вызвало огромный ажиотаж. Фактически супруга бывшего президента США переключила все внимание съезда на себя.

После покушения на Дональда Трампа его супруга прервала долгое молчание и выпустила обращение, в котором призвала всех американцев объединиться. Она подчеркнула, что считает стрелка монстром, и призналась, что теперь опасается за себя и своих детей.

США Семья Дональд Трамп Республиканская партия США Покушение на Дональда Трампа
21 июля 2024, 11:56
Сквоттеры пробрались на арестованные яхты россиян за рубежом
Unsplash
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Арестованные решением суды из-за западных санкций яхты в странах Запада превратились в объекты интереса сквоттеров. Об этом сообщила газета Financial Times.

Такая ситуация произошла с яхтой Phi, которая принадлежит, по предварительной информации, российскому девелоперу.

«Представляющий интересы владельцев Phi адвокат из Jaffa & Co Пол Дики заявил, что яхту атаковали сквоттеры», - отметили журналисты.

В статье говорится, что на борт судна прикрепили табличку, предупреждающую об ответственности за проникновение на судно. Также на яхте Lady Anastasia, у которой также российский владелец, произошли диверсии. Работавший там украинский механик попытался ее умышленно потопить.

Сквоттинг - это самовольное заселение имущества или пустого дома. Нередко сквоттеры захватывают именно пустующее жилье, хозяева которого уехали за границу или в отпуск. При этом в законодательстве многих стран на Западе прописано, что если такие люди проживут в чужом жилье 10–15 лет, то смогут оформить его в собственность.

Санкции Запад
21 июля 2024, 10:13
Минимум девять человек пострадали на протестах фермеров во Франции
Global Look Press
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На западе Франции в ходе протестов фермеров ранения получили девять человек, еще семерых задержали. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Движение Soulevements de la Terre («Восстание земли»), которое выступило организатором запрещенной акции в Ля-Рошели, заявило, что участниками манифестаций стали порядка шести тысяч человек.

По данным префектуры департамента Приморская Шаранта, 500 из них были радикалами black bloc.

В префектуре портового города сообщили о семи задержанных. Минимум девять человек получили ранения - пятеро протестующих и четверо полицейских.

Протестную акцию в Ля-Рошели устроили против строительства водохранилищ. Она переросла в стычки с полицией, против манифестантов применили слезоточивый газ. Аналогично с протестующими поступили во французской коммуне Минье-Оксанс. После этого на поле, где собрались демонстранты, вспыхнул пожар.

Протесты Франция Полиция Фермеры
21 июля 2024, 07:57
Секретная служба признала, что отклоняла запросы на усиление охраны Трампа
РИА «Новости»
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Секретная служба США отклоняла запросы на усиление охраны кандидата в президенты США Дональда Трампа в течение двух последних лет. Об этом газете The New York Times сообщил официальный представитель структуры Энтони Гульельми.

«В субботу Секретная служба подтвердила, что отклоняла поступавшие запросы на дополнительные федеральные ресурсы, которые запрашивали представители Дональда Трампа в течение последних двух лет», - отметили журналисты.

Гульеми отметил, что запросы об усилении охраны не относились именно к предвыборному митингу в Пенсильвании, на котором на Трампа совершили покушение.

«В ситуациях, в которых Секретная служба не могла выделить людей на охрану Трампа, к нему посылали сотрудников правоохранительных сил местного уровня или силовых структур отдельных штатов», - объяснил он.

Покушение на Трампа произошло в субботу, 13 июля, в него выстрелил житель Пенсильвании. Одна из пуль задела правое ухо политика.

США Дональд Трамп

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