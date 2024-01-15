Хуситы запустили ракету по американскому эсминцу

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Йеменские хуситы ударили по эсминцу ВМС США Laboon в Красном море. Ракету по кораблю запустило шиитское движение «Ансар Алла», сообщило американское центральное командование ( CENTCOM ).

«Противокорабельная крылатая ракета была запущена с территорий поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене в направлении американского корабля Laboon, который вел операцию на юге Красного моря», - заявили представители командования.

По данным США, ракета не достигла цели. Американский истребитель уничтожил ее вблизи города Ходейда.

Ранее американские и британские самолеты ударили по позициям хуситов на севере Ходейды и поразили военно-морскую базу армии Йемена. Несмотря на обстрелы западных сил, боевой потенциал хуситов снизился не более чем на треть.

При этом в США заявили, что не хотят конфликтовать с хуситами. Американские власти не стремятся к противостоянию с Йеменом, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Российская сторона считает, что США и Великобритания злоупотребили принятой в СБ ООН резолюцией по Красному морю.