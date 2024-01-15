15 января 2024, 05:52

Хуситы запустили ракету по американскому эсминцу

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Йеменские хуситы ударили по эсминцу ВМС США Laboon в Красном море. Ракету по кораблю запустило шиитское движение «Ансар Алла», сообщило американское центральное командование (CENTCOM).

Йеменские хуситы ударили по эсминцу ВМС США Laboon в Красном море. Ракету по кораблю запустило шиитское движение «Ансар Алла», сообщило американское центральное командование ( CENTCOM ).

«Противокорабельная крылатая ракета была запущена с территорий поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене в направлении американского корабля Laboon, который вел операцию на юге Красного моря», - заявили представители командования.

По данным США, ракета не достигла цели. Американский истребитель уничтожил ее вблизи города Ходейда.

Ранее американские и британские самолеты ударили по позициям хуситов на севере Ходейды и поразили военно-морскую базу армии Йемена. Несмотря на обстрелы западных сил, боевой потенциал хуситов снизился не более чем на треть.

При этом в США заявили, что не хотят конфликтовать с хуситами. Американские власти не стремятся к противостоянию с Йеменом, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Российская сторона считает, что США и Великобритания злоупотребили принятой в СБ ООН резолюцией по Красному морю.

США Великобритания Ракеты Корабли Самолеты Йемен
15 января 2024, 04:52
Трамп послал мешавших ему экоактивистов «к мамочке»
РИА «Новости»
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Бывший президент США Дональд Трамп выступал в штате Айова, когда туда пришли экологические активисты. Они попытались сорвать выступление политика. Трамп послал их «к мамочке», сообщило РИА «Новости».

Экс-президент выступал перед своими сторонниками в городе Индианола. На мероприятие пришли экоактивисты. Они держали в руках плакат с надписью: «Трамп - климатический убийца» и кричали лозунги против политика.

«Спасибо, дорогая. Иди домой к мамочке. Твоя мамочка ждет», - обратился Трамп к одной из митингующих.

Он возмутился действиями активистов, заявив, что они еще молодые и многого не понимают. Они «сражаются с нефтью», но такая политика убьет США, сделав страну неконкурентоспособной.

Во время выступления Трамп заявил о риске Третьей мировой войны. По его словам, мир еще не был так близок к ней. Однако он в силах не допустить такого развития событий.

Ранее Трамп анонсировал крупнейшую в истории США депортацию в случае победы на выборах. Он напомнил, что в последние годы в страну приехало слишком много нелегальных мигрантов.

США Мигранты Нефть Дональд Трамп Выборы президента США
15 января 2024, 04:32
Четыре человека погибли при падении воздушного шара в США
Freepik
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Воздушный шар упал в штате Аризона в США, погибли четыре человека. Об этом сообщил сайт mk.ru со ссылкой на полицию американского города Элой.

«Утром воздушный шар упал в пустынной местности в городе Элой. В результате инцидента четыре человека погибли, еще один находится в тяжелом состоянии», - сообщили правоохранители.

По факту падения воздушного шара начали расследование сотрудники Национального совета по безопасности на транспорте и Федерального управления гражданской авиации США. Им предстоит установить причины чрезвычайного происшествия в Аризоне.

Три аэростата Народно-освободительной армии Китая приблизились к Тайваню 7 января. За сутки ВС Тайваня заметили также девять воздушных судов и четыре корабля. МИД Китая решило не комментировать информацию о воздушных объектах у острова.

США Авиация Полиция
15 января 2024, 03:41
Россия снова стала главным экспортером урана в США
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Россия в ноябре 2023 года впервые с мая стала главным экспортером урана в США. Штаты купили у РФ урана на максимальную сумму с 2010 года. Об этом сообщило РИА «Новости».

Агентство подсчитало, что Япония заменила США поставки из Германии и Франции. В ноябре американцы покупали уран у России, Великобритании, Японии и Бельгии. Из общей суммы покупки в 191 миллион долларов, на долю России приходится 96 миллионов долларов. Британия поставила урана на 48,6 миллиона долларов.

До этого Россия занимала первое место по поставкам уранового топлива в Штаты в мае 2023 года, тогда США купили урана на 177 миллионов долларов. В ноябре стоимость радиоактивного топлива выросла почти вдвое.

В январе Минэнерго США сообщило, что готовится отказаться от покупки урана в России. Они ищут подрядчиков, чтобы наладить внутренние поставки радиоактивного топлива.

США Доллары США Топливо Япония Россия
15 января 2024, 01:33
Американца с оружием задержали в Осло с адресами норвежских монархов
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Полицейские в Осло арестовали вооруженного американца, который имел при себе адреса членов королевской семьи Норвегии. Об этом сообщила газета VG, сославшись на местный суд.

В материале сказано, что мужчину поймали в аэропорту. В его багаже было незарегистрированное оружие и записная книжка с данными о месте жительства нескольких членов норвежской королевской семьи. Как постановил суд первой инстанции регионов Румерике и Гломдаль, цель посещения страны у американца связана с «особым интересом» к монархам Норвегии.

Журналисты отметили, что мужчина находится под стражей. Он признал вину в нарушении закона о хранении оружия. Его адвокат заявил, что задержанный ранее уведомил таможню о провозе оружия в государство.

«Дело завершится приговором с признанием вины. Затем мой клиент будет выдворен из страны», - сказал юрист.

В 2021 году в Виндзорском замке в Великобритании задержали 19-летнего молодого человека. Как сообщили журналисты, он хотел убить королеву Елизавету II.

Полицейские в Осло арестовали вооруженного американца, который имел при себе адреса членов королевской семьи Норвегии. Об этом сообщила газета VG , сославшись на местный суд.

Норвегия Мужчины Оружие

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