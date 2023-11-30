Хуситы в Йемене заявили, что снова атакуют Израиль, если ЦАХАЛ ударит по Газе
Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) готово возобновить боевые действия против Израиля, если тот снова нанесет удары по сектору Газа. Об этом сказано в заявлении их вооруженных сил, которое опубликовал представитель хуситов Яхья Сариа в Telegram-канале.
Он отметил, что ВС Йемена не перестанет блокировать суда еврейского государства в Красном море. Движение намерено «защищать страну и противостоять всем враждебным угрозам».
Гуманитарное перемирие в секторе Газа началось 24 ноября. На следующий день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) пригрозила возобновить удары по анклаву , если радикальное палестинское движение ХАМАС не освободит заложников.
Радикалы обвинили военных еврейского государства в нарушении соглашения по освобождению пленных. ЦАХАЛ опроверг эти данные и заявил, что претензии ХАМАС «поставили в неловкое положение посредников в лице Египта и Катара».
По данным Израиля, в секторе Газа удерживают около 215 заложников. Международный комитет Красного Креста заявил об освобождении 24 пленных ХАМАС.