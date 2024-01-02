02 января 2024, 09:36

Хуситы в Красном море обстреляли американский корабль крылатыми ракетами

Global Look Press
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Сторонники правящего на севере Йемена военизированного движения хуситов (мусульмане-шииты) «Ансар Алла» атаковали двумя крылатыми ракетами военный корабль США в Красном море. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на собственные источники.

По данным телеканала, нападение произошло минувшей ночью рядом с островом Ханиш на юге Красного моря. Между американским кораблем и катерами хуситов шли «ожесточенные столкновения».

Члены «Ансар Алла» даже попытались протаранить судно. Затем они обстреляли корабль ракетами, но ни одна из них не достигла цели.

Хуситы объявили ранее, что готовы атаковать любое судно, которое перевозит товары для Израиля. Они неоднократно нападали на коммерческие суда.

С 19 ноября до конца декабря 2023 года хуситы осуществили более 20 атак на корабли в Красном море, в том числе на шедший под флагом Сингапура контейнеровоз компании Maersk и два нефтяных танкера.

США Корабли
02 января 2024, 10:09
Число жертв землетрясения в Японии выросло до 30
Global Look Press
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Жертвами землетрясения в японской префектуре Исикава стали минимум 30 человек. Об этом сообщил телеканал NHK.

Наибольшее число погибших обнаружили в городе Вадзима - 15 человек. Количество пострадавших перевалило за несколько десятков, также люди могут находиться под завалами зданий. Ранее СМИ сообщили о 24 жертвах.

Ряд мощных землетрясений произошел в первый день нового года на западе Японии. Всего в префектурах Ниигата и Исикава зарегистрировали порядка 30 толчков, магнитуда мощнейшего из них достигла 7,6.

Также сильные колебания ощутили жители Токио, Киото и Осаки. Сейсмологи название землетрясение самым сильным с 1885 года для этого региона, отмечал RT.

Жители пострадавших от подземных толчков районов начали просить помощи спасателей, выкладывая надписи SOS на открытых площадках из стульев, труб и других предметов.

В связи с землетрясением без электричества в Японии остались порядка 32 тысяч человек.

Землетрясения Япония
02 января 2024, 08:30
Главного южнокорейского оппозиционера ранили ножом в Пусане
РИА «Новости»
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Мужчина напал с ножом на главу южнокорейском оппозиционной Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мена во время его выступления в Пусане. Об этом сообщило агентство Yonhap.

По информации источника, политик посетил строительную площадку нового аэропорта в городе. Во время его общения с прессой из толпы выскочил мужчина с ножом и нанес Чжэ Мену удар в область шеи.

Оппозиционеру оказали срочную медицинскую помощь на месте ЧП, а спустя 20 минут его отвезли в больницу на скорой помощи. Состояние Чжэ Мена на данный момент неизвестно. Нападавшего задержали на месте, с ним работает полиция.

Агентство Realmeter отметило, что уровень поддержки Объединенной демократической партии по состоянию на 1 января составлял примерно 43,6%, тогда как правящую фракцию «Гражданская сила» поддерживали лишь 38,1% населения, отметил RT.

Южная Корея Полиция
02 января 2024, 08:04
Таиланд отказался вводить ограничения для туристов из-за COVID-19
РИА «Новости»
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Власти Таиланда не планируют вводить ограничения для российских туристов на фоне роста заболеваемости COVID-19, о чем предупреждала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Такое мнение высказал РИА «Новости» посол страны в Москве Сасиват Вонгсинсават.

«Нет, поскольку ситуация с COVID-19 сейчас отличается от того, что было раньше», - пояснил высокопоставленный дипломат это решение.

По его словам, сейчас симптомы болезни «менее жесткие», чем те, что были два года назад. Вонгсинсават напомнил, что в Таиланде принимают профилактические меры, чтобы замедлить рост заболеваемости.

ВОЗ в конце декабря сообщила, что число случаев заражения COVID-19 во всем мире возросло на 52%, до 850 тысяч. Тогда Россия вошла в тройку стран с наибольшим приростом заболевших.

Ранее инфекционист Давыдова заявила, что сейчас нет предпосылок , указывающих на появление новой пандемии в 2024 году.

Туризм Россия Таиланд
02 января 2024, 07:38
Макрон оскорбил французов в новогоднем обращении
РИА «Новости»
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Лидер французской политической партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент Эммануэль Макрон во время новогоднего обращения к нации оскорбил флаг своей страны. По его мнению, флагштоки с флагами Франции и других стран Евросоюза находились слишком далеко. Об этом Филиппо написал в соцсети X.

«Как он посмел! Флаг Франции отнесен к остальным флагам далеко на фоне, а еще там висит сине-желтая тряпка ЕС» - возмутился Филиппо.

Он считает, что Макрон в очередной раз доказал свою ненависть к Франции. До этого в новогодних эфирах флаг Франции находился недалеко от Макрона, иногда рядом с ним размещали флаг ЕС.

Новогоднее обращение Макрона вызвало критику со стороны простых граждан. Им не понравился тезис французского президента о том, что нужно остановить Россию. Макрон агитировал французов поддерживать «суверенитет Европы» и помогать Украине.

Эммануэль Макрон Франция

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