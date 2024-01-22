Хуситы ударили ракетами по американскому военному кораблю в Аденском заливе

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«Военно-морские силы Йемена совершили нападение на американский военный грузовой корабль Ocean Jazz в Аденском заливе», - заявил представитель хуситов.

Сариа отметил, что армия Йемена продолжит отвечать на любую агрессию США и Великобритании и будет наносить удары по всем источникам угрозы в Красном и Аравийском морях.

Телеканал RT напомнил, что ранее хуситы нанесли удар по американскому судну Chem Ranger. Зафиксировано прямое попадание по кораблю.

Военные США 18 января нанесли удары по 14 ракетным пусковым установкам движения «Ансар Алла» в Йемене. Это уже четвертый удар американцев по объектам хуситов.