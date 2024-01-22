22 января 2024, 21:32

Хуситы ударили ракетами по американскому военному кораблю в Аденском заливе

Global Look Press
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Шиитское движение «Ансар Алла» заявило об очередном ракетном ударе по американскому военному кораблю в Аденском заливе. Об этом сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

«Военно-морские силы Йемена совершили нападение на американский военный грузовой корабль Ocean Jazz в Аденском заливе», - заявил представитель хуситов.

Сариа отметил, что армия Йемена продолжит отвечать на любую агрессию США и Великобритании и будет наносить удары по всем источникам угрозы в Красном и Аравийском морях.

Телеканал RT напомнил, что ранее хуситы нанесли удар по американскому судну Chem Ranger. Зафиксировано прямое попадание по кораблю.

Военные США 18 января нанесли удары по 14 ракетным пусковым установкам движения «Ансар Алла» в Йемене. Это уже четвертый удар американцев по объектам хуситов.

США Ракеты Военные Корабли Йемен
22 января 2024, 22:01
Мощное землетрясение магнитудой 7,0 произошло на границе Киргизии и Китая
РИА «Новости»
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Мощное землетрясение произошло в пограничной области Китая и Киргизии. Об этом сообщили в Центре сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.

«Землетрясение зафиксировали в 23:08 (20:08 по московскому времени). Эпицентр располагался в пограничной области Китая и Киргизии», - сообщили в Центре.

По информации Центра, расстояние от эпицентра до Ташкента составило 862 километра в юго-восточном направлении. Эпицентр располагался на расстоянии 121 километра к западу от китайского уезда Аксу и 270 километров к юго-востоку от Алма-Аты. Очаг залегал на глубине девять километров.

Землетрясение почувствовали и в Казахстане. В Алма-Ате зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,7. Жители выбежали из домов, очевидцы сообщили о трещинах в зданиях.

Ранее ученые заявили, что в результате землетрясений на Земле может появиться новый континент. Индийская континентальная плита может расколоться на две части.

Казахстан Киргизия Землетрясения Китай
22 января 2024, 20:50
Маск посетил Освенцим в Польше и причислил себя к «вдохновленным» евреям
Global Look Press
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Американский миллиардер Илон Маск посетил музей концентрационных лагерей смерти Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме и причислил себя к «вдохновленным» евреям. Выступая в Кракове на конференции по проблеме антисемитизма, предприниматель заверил евреев в своей поддержке, его слова привело РИА «Новости».

«В кругах, в которых я обитаю, я не вижу антисемитизма, я сам фактически „вдохновленный“ еврей», - заявил Маск.

Предприниматель отметил, что у него еврейское имя, он ходил в еврейский детский сад, и в его окружении много евреев. Маск заявил, что «глубоко потрясен» увиденным в музее Освенцима. Бизнесмен подчеркнул, что если бы раньше существовали соцсети, такое было бы невозможно. Маск похвалился, что в соцсети Х, которая ему принадлежит, меньше всего антисемитизма.

В Польше Маску предложили посетить тюрьму, где содержатся политические заключенные - экс-министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский и его бывший заместитель Мачей Вонсик. Об этом сообщил RT.

Илон Маск подвергся критике из-за поста в соцсети Х, в котором автор написал, что еврейские сообщества проявляют ненависть в отношении «белых людей», хотя требуют прекратить ее в отношении самых себя. Маск согласился с высказыванием, за что и подвергся остракизму со стороны общества.

Музеи Соцсети Илон Маск Польша Освенцим
22 января 2024, 18:41
Пилотам разбившегося в горах Афганистана самолета удалось выжить благодаря одной хитрости
Pxhere
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Пилоты Falcon 10, разбившегося в Афганистане, выжили благодаря тому, что перед крушением подняли нос самолета, написал Telegram-канал Shot. Как рассказали ему авиаэксперты, из-за этого удар пришелся на середину фюзеляжа самолета и пассажирский салон.

«Перед моментом трагедии пилоты подняли нос самолета на 15–20 градусов, чтобы хоть немного смягчить удар. Если бы они не сделали этого, то самолет врезался бы носом в землю, из-за чего погибли бы все, находившиеся на борту», - пояснили авторы канала.

Предварительно, у самолета отказали два двигателя, но судно могло пролететь еще 150 километров. Пилоты запросили посадку в таджикистанском аэропорту, но все равно пытались найти в горах место для аварийной посадки. Тем не менее Falcon 10 сумели посадить, в противном случае погибли бы все.

Как писал kp.ru , по другой версии, экипаж неправильно рассчитал запас топлива. Сейчас из-за экономии не разрешают брать его с собой или заливать лишнее. Самолет, на борту которого были россияне, вылетел из Патайи, дозаправился в Индии в аэропорту Гая и дальше должен был через Пакистан добраться до Таджикистана.

Выжили четверо членов экипажа, погибли супруги из Волгодонска Ростовской области. Отец одного из пилотов, офицер-ракетчик Аркадий Грачев в беседе с «360» призвал называть случившееся не «катастрофой», а «жесткой посадкой». Сейчас пострадавшие находятся в Кабуле, российские дипломаты уже встретились с ними. Тела погибших в Афганистане россиян доставят в Кабул 23–24 января.

Афганистан Катастрофы Индия Топливо Самолеты
22 января 2024, 18:39
«Друзья мало знают о нас». Казахстан отреагировал на слова Канделаки о русском языке в стране
РИА «Новости»
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Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров пригласил в страну директора ТНТ Тину Канделаки после ее слов о положении русского языка в республике. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Самое печальное, что наши соседи, наши друзья мало знают о нас, и это огорчает. Потому что информация о нас у них недостоверная. Пусть приедут в нашу страну и посмотрят, как мы живем», - сказал Смадияров.

Он призвал продолжить общую работу двух государств вместо того, чтобы выдумать какие-то темы и вступать в конфликты в социальных сетях. Дипломат добавил, что Канделаки пока не включали в перечень иностранцев, которым запретили въезд в Казахстан из-за негативных высказываний о стране.

При этом Смадияров добавил, что директор ТНТ вряд ли посетит Казахстан. Но если она решит приехать , ее, скорее всего, не пустят.

Ранее власти республики пообещали продолжить обеспечивать права и интересы всех представителей полиэтнического народа в Казахстане, сообщил RT.

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