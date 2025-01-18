Хуситы ударили по зданию Минобороны Израиля баллистической ракетой

Сформированные повстанцами вооруженные силы ударили по израильскому объекту после того, как было достигнуто соглашение о прекращении огня в секторе Газа, но до его вступления в силу.

Перемирие начнется в воскресенье, 19 января, в 08:30 по местному времени (09:30 по московскому). Палестинскому движению ХАМАС и Израилю удалось прийти к договоренности после 15 месяцев боевых действий.

Ранее ХАМАС согласился освободить 34 заложника в рамках первого этапа сделки по прекращению огня в Газе. Однако палестинцам потребуется около недели, чтобы точно установить, живы ли заложники из предоставленного противником списка.