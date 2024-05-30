Хуситы создали аналог иранской баллистической ракеты

Речь идет об иранской баллистической ракете средней дальности Ghadr («Интенсивность»), разработанной более 10 лет назад. Радиус ее действия, по некоторым данным, составляет от 1800 до 2000 километров.

Созданная по ее образцу йеменская копия «Мохит» («Океан») способна поражать морские цели. Она оснащена оптической головкой самонаведения и может представлять опасность для кораблей союзников США в регионе, в том числе для Израиля.

Ранее хуситы провели пять операций против судов Соединенных Штатов, Израиля и Великобритании. В результате ВМС хуситов поразили три цели.