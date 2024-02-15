Хуситы пригрозили усилить удары, если Израиль не прекратит операцию в Газе

«Если агрессия против сектора Газа не прекратится и „осада не будет снята“, произойдет „эскалация“, о которой „будет объявлено, когда придет время“», - передал телеканал слова аль-Бухайти.

Он подчеркнул, что у хуситов есть много целей для атак, в том числе дипломатические миссии и военные базы США и Великобритании. Представитель движения добавил, что «Ансар Алла» готово наносить удары «везде».

Хуситы без раздумий бы нанесли удары по территории западных стран, если бы располагали ракетами и военными самолетами, подытожил он.

Члены «Ансар Аллы» с ноября прошлого года атакуют британские и американские корабли в Красном море. На фоне этого прервались цепочки поставок ряда товаров, в том числе чая.