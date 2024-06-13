13 июня 2024, 04:31

Хуситы повредили греческое судно, плывшее из России

Pixabay
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Военные США заявили, что правящее на севере Йемена движение «Ансар Аллах» атаковало греческое торговое судно, следовавшее из России. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сводку Центрального командования вооруженных сил (CENTCOM) США.

«Один безэкипажный надводный аппарат поддерживаемых Ираном хуситов поразил в Красном море торговое судно Tutor, находящееся в греческой собственности и управлении, шедшее под флагом Либерии», - заявили в CENTCOM.

В публикации отметили, что последним местом швартовки судна была Россия. В ходе атаки оно получило повреждения. Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее боевики йеменского движения «Ансар Аллах» ударили ракетами по двум грузовым кораблям в Аденском заливе. Судна повредились, но все равно дальше поплыли по курсу.

США Корабли Россия
13 июня 2024, 04:41
Саудовский наследный принц не поедет на саммит G7 в Италию
РИА «Новости»
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Премьер-министр и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд не поедет в Италию для участия в саммите G7. Об этом сообщило саудовское информационное агентство SPA.

Саудовский принц направил благодарственную телеграмму премьер-министру Италии Джордже Мелони, в которой выразил сожаление, что не сможет принять ее приглашение на саммит «Большой семерки».

«Телеграмма включала сожаление Его Королевского Высочества в связи с тем, что он не может принять участие из-за обязательств, связанных с наблюдением за работами в сезон хаджа», - утонили в агентстве.

Лидеры G7 под председательством Италии встретятся 13–15 июня.

Страны G7 придумали способ передачи Украине доходов от замороженных российских активов. На саммите в Италии обсудят создание фонда , который будет финансироваться за счет доходов от активов РФ.

G7 Саммиты Италия Саудовская Аравия
13 июня 2024, 04:25
Россия пригрозила США «решительным ответом» на новые санкции
РИА «Новости»
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Россия готова ответить на навязываемую Соединенными Штатами конфронтацию. Об этом, как сообщило РИА «Новости», заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Таким образом дипломат прокомментировал введенные накануне американским Министерством финансов очередные санкции, которые Антонов назвал поздравлением российскому народу со стороны властей США в День России.

«На навязываемую нам конфронтацию будем давать адекватный и решительный ответ», - заявил дипломат в посольстве в Вашингтоне на мероприятии по случаю Дня России.

Так же глава дипмиссии предостерег США от попыток самостоятельного решения глобальных проблем на фоне роста таких угроз, как терроризм, распространение оружия массового поражения, киберпреступность и массовые эпидемии.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия не оставит без ответа новые американские санкции - включение Минфином США в черный список порядка 30 российских физических лиц и более 200 структур.

Россия готова ответить на навязываемую Соединенными Штатами конфронтацию. Об этом, как сообщило РИА «Новости» , заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

США Международные отношения Санкции Россия
13 июня 2024, 03:16
Вооруженная женщина забаррикадировалась в здании ФБР в США
РИА «Новости»
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В Сиэтле вооруженная женщина забаррикадировалась в здании ФБР. Полиция пытается связаться с ней, сообщил Telegram-канал Shot.

Десятки полицейских оцепили здание на Третьей авеню. Они пытаются уговорить женщину, забаррикадировавшуюся в офисе ФБР, сложить оружие и сдаться. По информации канала, американка не выдвинула никаких требований, также неизвестно, есть ли в помещении заложники и пострадавшие.

Переговорщики пытаются связаться с женщиной при помощи громкоговорителя.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин обвинила ФБР в попытке покушения на экс-президента Дональда Трампа. Речь идет об обыске в его резиденции в Мар-а-Лаго.

США ФБР Женщины Оружие Полиция
13 июня 2024, 02:50
Двух уроженцев России арестовали в США за экспорт техники в обход санкций
РИА «Новости»
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Минюст США предъявил обвинения двум американцам российского происхождения за попытку поставлять в РФ снегоуборочную технику в обход санкций. Подозреваемые арестованы, сообщило ведомство на официальном сайте.

Под арестом оказались 40-летний житель Аляски Сергей Нефедов и 35-летний житель штата Вашингтон. Выходцев из России обвинили в сговоре с целью поставки в РФ снегоуборочной техники через посредническую компанию в Гонконге в обход американских санкций.

В минюсте уточнили, что вся предназначенная для экспорта техника задержана. В случае признания виновными мужчинам может грозить по 20 и более лет тюремного заключения.

США запретили своим гражданам и компаниям оказывать ряд IT-услуг в России. Ограничения коснулись дизайнерских и консалтинговых услуг в сфере информационных технологий, облачных услуг для ряда категорий ПО и услуг IT-поддержки.

США Экспорт Санкции Россия Аресты

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