Хуситы повредили греческое судно, плывшее из России

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«Один безэкипажный надводный аппарат поддерживаемых Ираном хуситов поразил в Красном море торговое судно Tutor, находящееся в греческой собственности и управлении, шедшее под флагом Либерии», - заявили в CENTCOM.

В публикации отметили, что последним местом швартовки судна была Россия. В ходе атаки оно получило повреждения. Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее боевики йеменского движения «Ансар Аллах» ударили ракетами по двум грузовым кораблям в Аденском заливе. Судна повредились, но все равно дальше поплыли по курсу.