12 января 2024, 23:53

Хуситы попытались нанести ракетный удар в ответ на атаки США и Британии

РИА «Новости»
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Шиитское движение «Ансар Алла» попыталось ответить ракетной атакой на удары США и Великобритании по Йемену. Об этом РИА «Новости» сообщили в компании Dryad Global, специализирующейся на вопросах безопасности морских перевозок.

«Мы подтверждаем одну попытку ракетного удара, которая была предпринята сегодня ранее примерно в 90 милях к востоку от Адена», - отметили представители компании.

Там также добавили, что из-за вчерашних ударов по позициям хуситов Dryad Global призвала своих клиентов избегать Аденского залива и Красного моря в течение как минимум следующих 72 часов. Собеседник агентства выразил уверенность, что ситуация в этом регионе в ближайшее время останется непредсказуемой.

На центральных площадях Йемена прошли многотысячные митинги , участники которых продемонстрировали готовность ответить на британские и американские удары. Самой многочисленной оказалась акция в Сане.

Представители «Ансар Алла» ранее сообщили, что в ночь на 12 января коалиция США и Соединенного Королевства обстреляла Йемен 73 раза. ВВС США отчитались об ударах по более чем 60 объектам.

США Великобритания Йемен
13 января 2024, 00:05
ООН предупредила о расширении ближневосточного конфликта из-за ударов по Йемену
Pxhere
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Удары Соединенных Штатов и их союзников по Йемену несут риски расширения конфликта на Ближнем Востоке, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Его словам привело РИА «Новости».

Дюжаррику задали вопрос о том, считает ли генеральный секретарь Антониу Гутерреш, что сложившаяся в Красном море ситуация - это «расползание обстановки в секторе Газа».

«Это определенно содержит риск дальнейшей эскалации и ухудшения ситуации в регионе», - подчеркнул представитель генсека.

США и Великобритания атаковали объекты в Йемене в ночь на 12 января. Американцы назвали удары ответом на угрозы свободе судоходства в Красном море.

Член политбюро движения «Ансар Алла» Мухаммед Али аль-Бухейти сообщил, что ракетный арсенал и другие вооружения хуситов не пострадали в результате атак. Он связал это с тем, что боеприпасы находятся в хорошо защищенных местах.

США Великобритания ООН Йемен
13 января 2024, 00:02
Байден назвал хуситов «террористической группировкой»
РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден назвал йеменских хуситов террористической группировкой и пообещал, что Штаты продолжат наносить удары по объектам движения, пока те не прекратят атаки на торговые суда в Красном море. Американского президента процитировало агентство Reuters.

«Мы обязательно ответим хуситам, если они продолжат свое возмутительное поведение», - заявил глава Белого дома.

Агентство отметило, что при общении с журналистами Байден назвал хуситов «террористической группировкой».

Ракетный арсенал и другие вооружения хуситов не пострадали в результате ударов США и Великобритании, сообщил член политбюро движения «Ансар Алла» Мухаммед Али аль-Бухейти. Йеменские хуситы в ответ на агрессию нанесут удары по морскому судоходству, пообещал Бухейти.

США Белый дом в США Джо Байден Йемен
12 января 2024, 22:01
Шольц скоро все? Чем для правительства Германии обернется волна протестов
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Германия утонула в протестах: фермеры перекрывают дороги городов, а на полках магазинов пусто. К рядам недовольных примкнули машинисты поездов и дальнобойщики. Последней каплей для жителей ФРГ стало решение Олафа Шольца отменить субсидии для аграриев. Теперь остается лишь предполагать, какое из череды неверных действий станет последним для политика в должности канцлера.

Восстание аграриев стремительно распространилось по всей стране и продолжает набирать обороты. К 12 января полиция Ольденбурга и Нижней Саксонии возбудила уже 134 дела против участников протеста, уточнило РИА «Новости». Из-за перекрытых дорог автомобильное движение в Германии уже несколько дней практически парализовано. Власти федеральной земли Тюрингия ввели чрезвычайное положение еще в первый день протестов, сообщило немецкое издание Insuedthueringen.

Забастовки не могли не сказаться на поставках продуктов питания. Сообщения о том, что полки магазинов опустели, появились уже 9 января. А к 12-му числу на них появилось и объяснение, почему простые жители Германии больше не могут купить овощи. В некоторых магазинах заметили таблички с надписями «все съели Шольц и Зеленский».

Машинисты и дальнобойщики тоже бастуют Профсоюз машинистов GDL объявил забастовку из-за спора о зарплатах с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn. Протесты начались 10 января, хотя немецкий суд признал их незаконными. По всей стране сообщают о перебоях в движении поездов, многие рейсы отменили. Власти Мюнхена были вынуждены составить чрезвычайное расписание, подчеркнуло издание hallo-muenchen.de.

Водители грузовиков тоже решили поддержать забастовку фермеров. На площади Терезиенвизе в Мюнхене 12 января собралось около двух тысяч фур. Они перекрыли движение на несколько часов. Местные жители тоже присоединились к водителям - на улицу вышли больше трех тысяч человек. Из-за протеста движение в городе парализовало.

С начала конфликта на Украине немецкая промышленность, завязанная на оптовой цене российских энергоресурсов, либо закрывается, либо переезжает целыми производствами в США. Неудивительно, что экономика Германии впервые с пандемии находится в рецессии, а Шольц стал самым непопулярным канцлером в истории, обратил внимание эксперт.

«Еще до забастовок Шольц отказался передавать дальнобойные ракеты Киеву, сокращение поддержки Украины - лишь вопрос времени. Что касается внутриполитической ситуации, то преждевременная отставка высоковероятна», - поделился прогнозом Андреев.

Заменить непопулярного канцлера может министр обороны Борис Писториус. Германия разворачивается в сторону правой повестки и евроскептицизма. В стране большую популярность набирает Союз Сары Вагенкнехт и партия «Альтернатива для Германии», заключил собеседник «360».

Почему начались протесты Слова о том, что все овощи съели Зеленский и Шольц, хорошо иллюстрируют проблему, из-за которой начались протесты. Германия стала одним из самых щедрых спонсоров Украины и заплатила за это благополучием своих граждан. Министр сельского хозяйства Джем Оздемир выразил мнение, что в обществе может произойти серьезный раскол.

По его словам, люди в сельской местности чувствуют себя брошенными и считают, что власти замечают лишь нужды городского населения. Это и разозлило фермеров: бюджет расходуют на поддержку другой страны, а цены на топливо на внутреннем рынке отпускают в свободный полет.

Шольц отреагировал на происходящее и пообещал, что субсидии на дизель будут уменьшать постепенно, а план сокращения налоговых льгот пересмотрят. Глава ассоциации фермеров Йоахим Руквид назвал его слова «ленивым компромиссом» и пообещал, что протестующие не остановятся.

Протест быстро нашел поддержку среди берлинцев, которые не связаны с отраслью напрямую. Ведь все понимают простую истину: нет субсидий - нет фермеров, нет фермеров - нет продуктов. Именно такой лозунг фигурирует на множестве плакатов, с которыми протестующие уже четвертый день выходят на улицы Германии.

Восстание крепнет с каждым днем Колонна из сотен тракторов устремилась к Бранденбургским воротам в Берлине 8 января. Так фермеры со всей страны выразили несогласие с политикой канцлера Германии Олафа Шольца. Все началось после того, как правительство ФРГ решило не продлевать субсидии для аграриев.

В Германии не рады Шольцу Олаф Шольц 11 января посетил церемонию открытия одного из заводов скоростных поездов. Разгневанные фермеры встретили канцлера перед зданием маршем тракторов и гудением клаксонов. Между тем, поддержка Социал-демократической партии упала настолько, что в ее рядах возникла настоящая паника, сообщили журналисты Handelsblatt.

Опросы в Германии показали, что Олаф Шольц - самый непопулярный канцлер за всю историю страны. По данным издания, СДПГ может получить самый худший результат на грядущих июньских выборах с 2019 года.

В конце 2023 года правительство приняло провальный закон об отоплении. На фоне возросших цен на энергоносители немцев обязали установить системы, которые на 65% работают на возобновляемой энергии. После этого только 19% респондентов в Германии ответили, что довольны работой Шольца - это самый низкий уровень одобрения канцлера с 1997 года, отметило немецкое издание.

Дни канцлера сочтены? К фермерам уже присоединились машинисты, сотрудники общественного транспорта, логистики и питания, профсоюзы. Скорее всего, протест в скором времени поддержат строители, учителя и врачи, отметил в разговоре с «360» эксперт консалтинговой группы «Политолог» и политконсультант Руслан Андреев.

Германия Сельское хозяйство Протесты Олаф Шольц
12 января 2024, 21:32
Около 10 тысяч граждан Кении приедут работать в Россию
Global Look Press
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Кения подписала соглашения с четырьмя странами о предоставлении кенийцам 310 тысяч рабочих мест. Россия примет 10 тысяч рабочих из этой африканской страны. Об этом сообщил представитель Государственной палаты Кении Хусейн Мохамед, его слова привело издание Citizen Digital.

Кенийские рабочие, помимо России, поедут в Германию, Израиль и Сербию. ФРГ примет 250 тысяч трудовых мигрантов. Израиль предоставит 20 тысяч рабочих мест, из которых в марте будут доступны три тысячи. Сербия планирует принять 20 тысяч кенийских специалистов в строительстве и сфере услуг.

Представитель правительства Кении сообщил, что Саудовская Аравия уже ждет 2,5 тысячи квалифицированных работников здравоохранения.

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов призвал россиян не опасаться трудовых мигрантов из других стран. Иностранные специалисты не смогут занять рабочие мечта граждан страны.

Африка Мигранты Рабочие места Россия

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