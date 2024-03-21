Хуситы пообещали не нападать на российские и китайские суда
Йеменские хуситы пообещали, что не станут нападать на суда России и Китая в Красном море и Аденском заливе. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
По их информации, переговоры состоялись в Омане между дипломатами из РФ и КНР и одного из ведущих политических деятелей группировки Мохаммедом Абдель Саламом. Сторонам удалось достичь взаимопонимания. Предполагается, что взамен Россия и Китая якобы могут оказать хуситам некую политическую поддержку, в частности в Совбезе ООН. По мнению журналистов, речь может идти о блокировании резолюций, направленных против хуситов.
Ранее, 15 марта, движение «Ансар Аллах» атаковало израильское судно Pacific 01 и американский эсминец в Красном море, а также три американских суда и одно судно Израиля в Индийском океане.