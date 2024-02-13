Хуситы оставили британцев без традиционного чая

Первым о перебоях в поставках сообщил крупный ретейлер Sainsbury’s. В компании отметили, что дефицит черного чая станет исключительно временным явлением и не затронет большую часть потребителей. Однако другие игроки рынка менее позитивны и готовятся к росту цен и инфляции.

В Институте международной торговли уточнили, что большая часть поставок черного чая в Британию приходится на Кению и Индию. Из-за обстрелов хуситов торговые сухогрузы вынуждены проходить через мыс Доброй Надежды, а не Суэцкий канал, что влечет за собой увеличение сроков доставки и повышенные затраты на логистику.

Генеральный директор института Марко Форджионе не исключил, что перебои с поставками чая продлятся несколько месяцев.

Ранее стало известно, что грузопоток в Суэцком канале рухнул на 40% из-за ухудшения безопасности в регионе.