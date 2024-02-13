13 февраля 2024, 11:21

Хуситы оставили британцев без традиционного чая

Unsplash
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Британские поставщики столкнулись с дефицитом черного чая из-за атак йеменских хуситов на корабли в Красном море. Об этом сообщила газета Times со ссылкой на представителей торговых организаций королевства.

Первым о перебоях в поставках сообщил крупный ретейлер Sainsbury’s. В компании отметили, что дефицит черного чая станет исключительно временным явлением и не затронет большую часть потребителей. Однако другие игроки рынка менее позитивны и готовятся к росту цен и инфляции.

В Институте международной торговли уточнили, что большая часть поставок черного чая в Британию приходится на Кению и Индию. Из-за обстрелов хуситов торговые сухогрузы вынуждены проходить через мыс Доброй Надежды, а не Суэцкий канал, что влечет за собой увеличение сроков доставки и повышенные затраты на логистику.

Генеральный директор института Марко Форджионе не исключил, что перебои с поставками чая продлятся несколько месяцев.

Ранее стало известно, что грузопоток в Суэцком канале рухнул на 40% из-за ухудшения безопасности в регионе.

Великобритания Корабли Торговля
13 февраля 2024, 11:50
Дипломат рассказал о «ловушке» для Китая на Тайване
Global Look Press
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Власти Китая не попадут в ловушку, если кто-то решит устроить провокацию в Тайваньском проливе. Об этом изданию South China Morning Post заявил бывший посол КНР в США Цуй Тянькай.

«Возможно, что кто-то готовит ловушку для нас. Начнут поставлять вооружения для прокси-войны и оказывать военную помощь, чтобы китайцы бились с китайцами. В эту ловушку мы не попадем», - сказал он.

Таким образом бывший дипломат намекнул на непрерывную продажу Тайваню американского оружия.

Тянькай также расценил прошедшие парламентские выборы на Тайване как «местные китайские выборы».

«Мы добьемся воссоединения в любом случае. Но только таким способом, который ответит национальным интересам всей китайской нации самым наилучшим образом», - заключил бывший посол.

Ранее председатель Китая Си Цзиньпин призвал окончательно решить вопрос с сепаратистскими настроениями на Тайване.

Китай Тайвань
13 февраля 2024, 10:55
Медведев назвал вербальной диареей реакцию Шольца и Сунака на интервью Путина
РИА «Новости»
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Крупные европейские политики, вопреки негласному правилу, принялись комментировать и критиковать интервью президента Владимира Путина телеведущему Такеру Карлсону. Такая огласка показала, что разговор попал в цель, заявил в своем Telegram-канале заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

Лидеры стран, по его словам, обычно не комментировали интервью друг друга. Однако канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Риши Сунак отошли от этого правила и раскритиковали сказанное. Дмитрий Медведев назвал их реакцию вербальной диареей.

«Произошло точное попадание лекарства в цель, раз у отдельных лидеров западного мира случился затяжной жидкий понос», - сказал он.

Дмитрий Медведев добавил, что интервью Владимира Путина стало отличным уроком истории. По его словам, многие жители западных стран впервые искали Украину на карте мира.

Интервью вышло 9 февраля. Владимир Путин заявил Такеру Карлсону , что Украина появилась при большевиках чуть больше века назад. О независимости народа, по его словам, заговорили раньше, но при условии хороших отношений с Россией.

Дмитрий Медведев Олаф Шольц Риши Сунак Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
13 февраля 2024, 10:22
Мирный план европейских союзников озвучили в США
РИА «Новости»
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Европейские страны рано или поздно избавятся от влияния США и захотят наладить хорошие отношения с Россией. Об этом в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер.

«Европейцы в дальнейшем сами решат создать новую модель безопасности на континенте, которая позволит им мирно существовать с Россией», - заявил он.

Бывший разведчик отметил, что жители стран Евросоюза не раз выражали недовольство из-за проамериканской политики властей. Это выражается в разочаровании избирателей в правящих партиях и массовых протестах фермеров.

«Для Европы сотрудничество с Россией несет исключительно экономическую выгоду. К примеру, Германию способны оживить только поставки российского газа. Европейцы на наших глазах начали понимать, что они находятся в заложниках политиков», - подчеркнул Риттер.

Ранее президент России Владимир Путин сказал, что его сильно удивили действия немецких властей. По его словам, они направлены не на интересы своей страны, а на обслуживание интересов США.

США Международные отношения Россия Евросоюз
13 февраля 2024, 07:55
Стало известно, когда может состояться визит Путина в Турцию
РИА «Новости»
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Власти Турции полагают, что встреча президента Владимира Путина с его коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом состоится сразу после выборов. Об этом сообщил источник в администрации турецкого лидера. Его слова привело РИА «Новости».

«Визит готовится, пока конкретных сроков нет. Рассчитываем, что это будет сразу же после выборного цикла в двух странах», - пояснил он.

В России с 15 по 17 марта состоятся президентские выборы. А в Турции на конец того же месяца запланировано голосование на выборах в местные органы самоуправления.

В Кремле пояснили, что визит Путина в Турции готовится , его сроки будут определены с учетом электорального цикла в России. Лидеры двух стран регулярно общаются по телефону и не м енее двух раз в год встречаются лично , чтобы обсудить широкой круг вопросов экономического характера, а также мировую повестку.

Источник в Турции из дипломатических кругов отмечал, что он может состояться в апреле-мае.

Турция Россия Владимир Путин Выборы

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