Хуситы опровергли информацию об атаке на кабели связи между Европой и Азией

«Это просто инсинуации, с помощью которых Тель-Авив, Вашингтон и Лондон стремятся настроить мировое общественное мнение против нас», - пояснил он.

По словам аль-Асада, вместо этого западные страны должны остановить геноцид палестинцев в секторе Газа. Поэтому хуситы продолжат свои операции в Красном море против кораблей, связанных с Израилем.

Израильское издание Globes написало, что хуситы повредили кабель в Красном море. В результате пользователи из стран Персидского залива и Индии столкнулись с перебоями в работе коммуникаций. Утверждалось, что на ремонт потребуется два месяца.