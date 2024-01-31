31 января 2024, 13:49

Хуситы обстреляли американский эсминец USS Gravely

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Члены шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы), правящего на севере Йемена, заявили о ракетном обстреле эсминца USS Gravely ВМС США в Красном море. Об этом в эфире канала «Аль-Масира» заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

Хуситы выпустили корабельные ракеты, уточнил он. По словам Сариа, военные корабли США и Великобритании являются целью вооруженных сил «Ансар Алла».

Йеменские силы будут препятствовать проходу по Красному и Аравийскому морям кораблей, которые направляются в порты Израиля, до прекращения ударов по Газе, подытожил он.

Хуситы в ноябре заявили, что в поддержку Палестины намерены наносить удары по западным кораблям, перевозящим грузы для израильтян. В ответ на это авиация США и Великобритания с 12 января начала атаковать позиции «Ансар Аллы» на суше.

В понедельник, 29 января, хуситы атаковали американский корабль в Аденском заливе. Также они нанесли удар по танкеру в Красном море, следовавшему в Сингапур.

США Великобритания Военные Йемен
31 января 2024, 13:56
Россия приняла меры в связи с учениями НАТО
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Россия восприняла НАТО и его учения Steadfast Defender 2024 как угрозу безопасности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил на брифинге, что США использовали Североатлантический альянс в качестве инструмента конфронтации.

В понимании России, по его словам, НАТО изначально задумывали, создавали и изменяли для противостояния. Песков заявил, что теперь этим сообществом управляют США.

«Этот инструмент, он продолжает выполнять свою роль. Конечно, это угроза для нас - так мы к этому относимся. И соответствующие меры для этого постоянно принимаются», - сказал он.

Военные учения Steadfast Defender 2024 станут самыми крупными после холодной войны. В них задействуют около 90 тысяч человек. В Китае заявили, что цель маневров - усилить миф о российской угрозе. Военный разведчик и политолог Эдин Субашич заподозрил, что под прикрытием учений Украине передадут новую технику.

США Военные учения Международные отношения Россия НАТО
31 января 2024, 09:09
Экс-премьера Пакистана Имрана Хана приговорили к 14 годам лишения свободы
РИА «Новости»
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Бывшего главу пакистанского правительства Имрана Хана и его супругу Бушру Биби осудили на 14 лет лишения свободы по делу о коррупции, связанной с продажей ценностей из государственной сокровищницы Тошахана. Об этом сообщил телеканал Geo.

Супругам также запретили занимать государственные должности в течение 10 лет. Каждого из подсудимых обязали выплатить штраф в размере 2,8 миллиона долларов.

Осенью 2022 года избирательная комиссия Пакистана лишила Хана парламентского мандата, а также права избираться в законодательные органы сроком на пять лет. Комиссия признала его виновным в продаже более 50 ценностей из сокровищницы Тошахана.

Сменивший Хана Шахбаз Шариф заявил, что бывший премьер продал в Дубае сокровища на сумму более 630 тысяч долларов. Летом 2023 года Хана приговорили к трем годам лишения свободы по делу о мошенничестве.

Суд Мошенничество Пакистан
31 января 2024, 03:31
Обломки пропавшего в 1937 году самолета нашли в Тихом океане
РИА «Новости»
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Обломки пропавшего в 1937 году самолета американской летчицы Амелии Эрхарт обнаружили на дне Тихого океана. Поисками воздушного судна занималась компания Deep Sea Vision, сообщило издание People.

Представители компании рассказали, что смогли найти обломки самолета, похожего на Lockheed 10-E Electra, на котором летала Эрхарт. Специалисты просканировали для этого около 13,4 тысячи квадратных километров.

По данным The Wall Street Journal , поисковую операцию начали в сентябре 2023 года в атолле Тарава, Кирибати. Примерно через 30 дней исследователи получили гидроакустическое изображение объекта, напоминающего по форме самолет. Пилот Тони Ромео, который руководил поисками, уверен в том, что это именно авиалайнер летчицы Амелии Эрхарт.

Последний раз Эрхарт и ее штурмана Фреда Нунана видели живыми, когда они вылетали из Папуа - Новой Гвинеи 2 июля 1937 года. Летчики планировали остановиться на дозаправку на острове Хауленд в Тихом океане. Но по пути к острову самолет и его экипаж пропали.

Ранее эксперты предположили, что Эрхарт умерла после посадки на одном из южно-тихоокеанских островов. Трагедия произошла в трех тысячах километров от Гавайев.

Самолеты

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