Хуситы обещали обращаться с экипажем захваченного Galaxy Leader по законам ислама

Представитель повстанцев заявил, что их целью не являются корабли израильского врага. По поводу экипажа захваченного судна он уточнил, что хуситы намерены применять к ним исламские законы.

«Что касается экипажа, то с ним обращаются в соответствии с исламскими принципами и ценностями. В случае, если это не израильтяне, то к ним будет отношение как к гостям», - сказал аль-Асад.

В воскресенье члены йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» захватили израильское грузовое судно в Аденском заливе Красного моря.

Израильские военные заявили, что судно Galaxy Leader не принадлежит Израилю, и на его борту нет граждан еврейского государства. По информации ЦАХАЛ, судно направлялось в Индию из Турции с международным экипажем, на борту находятся 25 членов экипажа разных национальностей.

Власти Израиля назвали захват судна очередным актом иранского терроризма.