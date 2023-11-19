Хуситы обещали обращаться с экипажем захваченного Galaxy Leader по законам ислама
Захватившие судно Galaxy Leader повстанцы-хуситы заявили, что будут обращаться с экипажем по законам ислама. Об этом РИА «Новости» сообщил член политбюро «Ансар Аллах» Хузам аль-Асад.
Представитель повстанцев заявил, что их целью не являются корабли израильского врага. По поводу экипажа захваченного судна он уточнил, что хуситы намерены применять к ним исламские законы.
«Что касается экипажа, то с ним обращаются в соответствии с исламскими принципами и ценностями. В случае, если это не израильтяне, то к ним будет отношение как к гостям», - сказал аль-Асад.
В воскресенье члены йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» захватили израильское грузовое судно в Аденском заливе Красного моря.
Израильские военные заявили, что судно Galaxy Leader не принадлежит Израилю, и на его борту нет граждан еврейского государства. По информации ЦАХАЛ, судно направлялось в Индию из Турции с международным экипажем, на борту находятся 25 членов экипажа разных национальностей.
Власти Израиля назвали захват судна очередным актом иранского терроризма.