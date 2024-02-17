17 февраля 2024, 15:38

Хуситы нанесли ракетный удар по нефтяному танкеру Британии

Global Look Press
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Направлявшийся в Индию британский нефтяной танкер Pollux попал под ракетный обстрел йеменских хуситов при прохождении Аденского залива. Об этом со ссылкой на официального представителя вооруженной группировки Яхью Сари сообщил телеканал Al Jazeera.

Управление морских торговых операций Великобритании на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) подтвердило обстрел танкера в водах Красного моря в 130 километрах от порта Аль-Мухи.

«Судно атаковала ракета. Взрыв прогремел в непосредственной близости. Военные уже отреагировали. Экипаж и танкер находятся в безопасности», - указали в сообщении.

«Военно-морские силы Йемена провели операцию в Красном море против британского нефтяного танкера Pollux, атаковав его большим количеством противокорабельных ракет», - заявил представитель хуситов.

Никаких подробностей о причиненном судну ущербе он не привел.

Госдеп США со ссылкой на данные действующих в Аденском проливе военных уточнил, что идущий под флагом Панамы танкер Pollux получил повреждение левого борта после попадания ракеты, выпущенной хуситами.

«Это еще один пример беззаконного нападения на международное судоходство», - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Йеменские хуситы начали атаковать торговые суда в Красном море, обещая, что под удар попадут только сухогрузы, связанные с Израилем, который продолжает бомбить Газу. Но после они расширили список целей, включив туда корабли Великобритании и США, которые прислали авианосцы для охраны проходящих через Аденский пролив судов.

Как отметили журналисты Al Jazeera, удар по британскому судну произошел после ударов военных США по трем ракетным установкам хуситов, а также на фоне призыва министра иностранных дел королевства Дэвида Кэмерона к своему китайскому коллеге Вану И оказать давление на йеменскую группировку для освобождения свободного прохода судов в Красном море.

На этой неделе хуситы пообещали, что расширят число целей для ударов, если военная операция Израиля против сектора Газа не прекратится в ближайшее время.

В качестве потенциальных объектов для ракетных обстрелов в группировке назвали посольства и военные базы США и Великобритании.

США Великобритания Израиль Ракеты Военные
17 февраля 2024, 15:27
Мысль о нападении России на НАТО превратили в мантру. Западу нужен психиатр
РИА «Новости»
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Мечты НАТО повоевать с Россией все никак не обретут реальное воплощение. Североатлантический альянс в шизофренической мантре об «угрозе» призывает готовиться к противостоянию угрозе, одновременно побаиваясь мощи российской армии. Планы Запада, несмотря на некоторые противоречащие друг друг заявления, игнорировать не стоит, заметил в колонке для Telegram-канала «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее - его прямая речь.

Все-таки шизофрения - штука страшная. Особенно, когда ей больны главы влиятельных международных организаций, целых стран или даже сами государства. Смотреть на это и смешно, и страшно одновременно. Страшно, потому что присутствует элемент непредсказуемости и непонятно, что в следующий момент скажет или даже сделает шизофреник.

В Европе сейчас очень многие говорят о возможном нападении России на одну и стран НАТО. У многих такие речи превратились в самую настоящую мантру.

Мол, нападение является лишь вопросом времени и к нему надо готовиться, надо готовить армию и запускать оборонную промышленность, которая находится далеко не в лучшем состоянии.

Сытая Европа не хочет идти в армию С этими планами есть серьезные проблемы. Во-первых, европейцы не хотят служить в армии. Они длительное время жили спокойно и сытно, а тут им предлагают надевать форму, экипировку, брать в руки штурмовые винтовки и потеть на марш-бросках, отказавшись от своей прежней жизни.

Военную промышленность запустить тоже очень тяжело. Она должна быть массовой, а для этого требуется сырьевая база и мощная энергетика, а также некоторые ключевые отрасли промышленности, которых Европа лишила себя добровольно.

Боязнь прямого конфликта с Россией Но вернемся к шизофрении. Сейчас проходит Мюнхенская конференция по безопасности, на которой ожидаемо выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он один из тех, кто пугает нападением России. Но вдруг генсек заявляет, что альянс не видит « никакой угрозы России по отношению к странам НАТО».

Интересна и мотивировка. Оказывается, НАТО гораздо сильнее России и та никогда не решится на такое нападение. Мол, совокупно армии альянса сильнее России на 50%, а происходящее на Украине лишь некий неудачный эпизод и по нему нельзя делать никаких выводов, хотя определенные проблемы в НАТО есть. Отчего же эта шизофрения так прогрессирует? На самом деле, многим в НАТО повоевать с Россией очень даже хочется. Разумеется, речь идет не о нападении России на блок, а совсем наоборот.

На Западе остались в шоке от военно-промышленного потенциала России , который оказался мощнее возможностей НАТО. Российская армия сейчас является одной из самых боеспособных и обученных в мире, если вообще не лучшей.

Историческая память России Да и реакция всего российского народа на такое нападение европейцам известна из истории и очень им неприятна. Мобилизация всего российского общества на сопротивление агрессору - один из главных факторов, который сдерживает особо ретивых «демократизаторов».

Но не стоит расслабляться. Они мучительно думают, изобретают и строят планы, как это было веками. Их шизофрения в данном контексте становится еще более опасной.

Военные Европа Россия НАТО Армия
17 февраля 2024, 15:10
CNN решил запугать американцев последствиями использования ЯО против спутников
Global Look Press
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В США не могут прекратить панику из-за вброса о ядерном оружии в космосе, которое якобы разрабатывает Россия. Нагнать страху решил телеканал CNN, сообщив, что использование ЯО в космическом пространстве засорит орбиту обломками.

Телеканал указал, что у Соединенных Штатов есть данные о том, что Россия якобы разрабатывает ядерное космическое оружие, которое способно поразить коммерческие и правительственные спутники на околоземной орбите.

Источники CNN заявили, что при взрыве это оружие может создать мощную электромагнитную волну, которая выведет из строя спутники, отвечающие в том числе за мобильную и интернет-связь. Опрошенные каналом эксперты добавили, что под угрозой могут быть и интернет-спутники Starlink.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что сообщения о «планах России» вывести в космос ядерное оружие - просто уловка ради убеждения конгресса проголосовать за проект о выделении помощи Украине, напомнил РБК.

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт в ответ на опасения США заявлял, что разрабатываемый российскими специалистами буксир «Зевс» с ядерной энергетической установкой не является оружием.

«„Зевс“ не имеет отношения к ядерному оружию. Это нормальный реактор, какие на Земле применяются для выработки энергии», - пояснил Эйсмонт в беседе с РИА «Новости».

Ядерное оружие США Космос
17 февраля 2024, 13:28
Шольцу не понравилась идея сделать фон дер Ляйен генсеком НАТО
Global Look Press
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Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против выдвижения председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на пост генсека НАТО из-за ее резкой позиции по отношению к России. Об этом сообщила газета Die Welt.

Кандидатуру главы ЕК выдвинул госсекретарь США Энтони Блинкен, а президент Джо Байден предложил Шольцу ее рассмотреть. Источник издания сообщил, что глава немецкого правительства был категорически против этого. По его мнению, антироссийская позиция фон дер Ляйен может стать проблемой в долгосрочной перспективе.

Журнал Foreign Policy писал, что избрание нового генсека НАТО будет «непрозрачным». Страны - члены альянса начали консультации, однако влияние на решение этого вопроса имеют США, Великобритания, Франция и ФРГ.

Ранее американская журналистка назвала Столтенберга «лгуном номер один».

Германия США НАТО
17 февраля 2024, 13:09
Только начало. Маску намекнули, что в США открыли на него охоту
Global Look Press
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Американскому предпринимателю Илону Маску грозит преследование со стороны властей США. Машину государственной цензуры в стране в отношении миллиардера только запустили, предупредил в соцсети X зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Они только начали свою охоту, Илон», - оставил он комментарий под постом основателя Space X и Tesla.

Медведев прокомментировал публикацию Маска о том, что простые американцы не понимают всей мощи государственной цензуры в Соединенных Штатах. Предприниматель подчеркнул, что он сам и его компании подверглись постоянным атакам сразу же после отмены цензуры в соцсети X.

Маск также указывал на безумный уровень цензуры в Facebook* - соцсеть ограничила распространение на своей площадке интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону.

*Соцсеть принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской организацией.

США Дмитрий Медведев Соцсети Илон Маск

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