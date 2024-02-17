Хуситы нанесли ракетный удар по нефтяному танкеру Британии

Управление морских торговых операций Великобритании на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) подтвердило обстрел танкера в водах Красного моря в 130 километрах от порта Аль-Мухи.

«Судно атаковала ракета. Взрыв прогремел в непосредственной близости. Военные уже отреагировали. Экипаж и танкер находятся в безопасности», - указали в сообщении.

«Военно-морские силы Йемена провели операцию в Красном море против британского нефтяного танкера Pollux, атаковав его большим количеством противокорабельных ракет», - заявил представитель хуситов.

Никаких подробностей о причиненном судну ущербе он не привел.

Госдеп США со ссылкой на данные действующих в Аденском проливе военных уточнил, что идущий под флагом Панамы танкер Pollux получил повреждение левого борта после попадания ракеты, выпущенной хуситами.

«Это еще один пример беззаконного нападения на международное судоходство», - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Йеменские хуситы начали атаковать торговые суда в Красном море, обещая, что под удар попадут только сухогрузы, связанные с Израилем, который продолжает бомбить Газу. Но после они расширили список целей, включив туда корабли Великобритании и США, которые прислали авианосцы для охраны проходящих через Аденский пролив судов.

Как отметили журналисты Al Jazeera, удар по британскому судну произошел после ударов военных США по трем ракетным установкам хуситов, а также на фоне призыва министра иностранных дел королевства Дэвида Кэмерона к своему китайскому коллеге Вану И оказать давление на йеменскую группировку для освобождения свободного прохода судов в Красном море.

На этой неделе хуситы пообещали, что расширят число целей для ударов, если военная операция Израиля против сектора Газа не прекратится в ближайшее время.

В качестве потенциальных объектов для ракетных обстрелов в группировке назвали посольства и военные базы США и Великобритании.