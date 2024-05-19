19 мая 2024, 02:45

Хуситы атаковали в Красном море нефтяной танкер

Unsplash
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Боевики хуситского движения «Ансар Аллах» нанесли удар в Красном море по нефтяному танкеру M/T Wind, который шел под панамским флагом и принадлежит греческому оператору. Об этом сообщила пресс-служба Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

В результате попадания противокорабельной ракеты отсеки корабля заполнились водой. При этом никто из членов экипажа не пострадал. Команда восстановила управление танкером и возобновила движение.

Как утверждают в американском ведомстве, судно якобы направлялось в Китай после остановки в России.

Ранее стало известно, что у берегов Йемена загорелся нефтяной танкер после того, как по нему нанесли ракетный удар.

Корабли Нефть Россия Китай
19 мая 2024, 02:51
Боевики запланировали атаки по российским позициям в Сирии
РИА «Новости»
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Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* планируют удары по местам дислокации российских войск. Об этом на брифинге сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Попов, его процитировало РИА «Новости».

«Боевики группировки „Джебхат ан-Нусра“* <…> осуществляют подготовку к нанесению ударов с применением беспилотных летательных аппаратов в ударном оснащении по пунктам дислокации российских и сирийских военнослужащих», - заявил Попов.

Генерал-майор отметил, что подготовка ведется в районах населенных пунктов Кансафра и Эль-Бара. В центре принимают упреждающие меры, чтобы не допустить вооруженных провокаций.

В начале мая ВКС России уничтожили два места базирования боевиков в провинции Хомс в Сирии. Террористы укрывались в труднодоступных районах горного массива Аль-Амур.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

Сирия Военные Россия Боевики
19 мая 2024, 02:34
США модернизируют боевые разведывательные машины Польши на базе советских БМП
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Американская фирма SRC модернизирует польские боевые разведывательные машины (БРМ) BWR-1D и BWR-1S на базе советских боевых машин пехоты БМП-1. Об этом сообщило издание Army Recognition.

Подрядчик оснастит 15 польских БРМ новыми радарами SR Hawk, которые смогут находить сухопутную технику, морские суда и личный состав. Благодаря приборам появится возможность наблюдения за госграницей и артиллерийской разведкой.

Улучшенные BWR-1D/S дополнят 25 польских БРМ, которые модернизировали тем же способом в 2021 году. Под обозначением BWR-1D ВС Польши эксплуатируют советские БРМ-1К, разработанные в начале 1970-х годов.

Ранее обозреватель американского журнала National Interest Брэндон Вайчерт заявил, что российская сторона запустила модернизацию своих танков Т-72 до версии Т-72Б3М. Обновленная техника обходит дорогие машины западного производства.

США Оружие Машины Польша
19 мая 2024, 02:09
Россия и КНДР обменялись туристами впервые со времен СССР
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Россия и Северная Корея обменялись туристами впервые со времен Советского Союза. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил глава межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и КНДР, министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, его слова передало РИА «Новости».

«У нас пошел хороший обмен туристическими группами. Впервые со времен СССР посетили [КНДР] из Приморского края, Калининградской области, других регионов нашей страны, поменялись туристами», - сказал Козлов.

Он отметил, что Россия и Северная Корея начали обсуждать сотрудничество в сельском хозяйстве и других областях. Дальше планируют продолжать эту работу.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал о подготовке визита Путина в КНДР. Он отметил, что власти контактируют с Северной Кореей по поводу природоохранных мероприятий. Главу РФ пригласил северокорейский коллега Ким Чен Ын во время визита в Россию в сентябре 2023 года.

Северная Корея СССР Россия КНДР Владимир Путин
19 мая 2024, 01:36
«Нет вступлению». Шор начал кампанию против вхождения Молдавии в ЕС
РИА «Новости»
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Представитель молдавской оппозиции, лидер блока «Победа» Илан Шор начал кампанию против вступления Молдавии в Европейский союз. Об этом политик заявил в обращении к гостям фестиваля стран Евразийского экономического союза.

«Сегодня мы начинаем кампанию „Нет вступлению в Евросоюз“», - сказал молдавский политик.

Он призвал своих сторонников 20 октября выступить против нищеты, бедности и использованию молдаван в военных действиях в чужих интересах.

Ранее Шор заявил , что, помимо израильского и молдавского, получил российское гражданство. Он подчеркнул, что на сегодняшний день, в том числе, гражданином Российской Федерации.

Молдавия Европа Евросоюз

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