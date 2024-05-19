Хуситы атаковали в Красном море нефтяной танкер

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В результате попадания противокорабельной ракеты отсеки корабля заполнились водой. При этом никто из членов экипажа не пострадал. Команда восстановила управление танкером и возобновила движение.

Как утверждают в американском ведомстве, судно якобы направлялось в Китай после остановки в России.

Ранее стало известно, что у берегов Йемена загорелся нефтяной танкер после того, как по нему нанесли ракетный удар.