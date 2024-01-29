29 января 2024, 10:28

Хуситы атаковали американский корабль в Аденском заливе

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Представители правящей в северной части Йемена группировки хуситов «Ансар Алл» запустили ракету по американскому кораблю Lewis B.Puller в Аденском заливе. Об этом сообщила пресс-служба движения.

«В ответ агрессию со стороны США и Великобритании против нашей страны военно-морские силы Йемена с помощью Всевышнего вечером в воскресенье запустили ракету по американскому кораблю Lewis B. Puller в Аденском заливе», - заявили в движении.

В субботу, 27 января, под атаку хуситов попал танкер трейдера Trafigura в Красном море. Судно шло в Сингапур из Греции, на помощь к нему отправились другие торговые сухогрузы поблизости.

В конце декабря 2023 года хуситы нанесли удар по нефтяным танкерам под флагами Индии и Норвегии в Красном море. ВМС США уточняли, что ударный беспилотник планировал атаковать норвежское судно Blaamanen, однако промахнулся.

США Ракеты Корабли Йемен
29 января 2024, 10:13
Иран опроверг причастность к атаке БПЛА по американской военной базе в Иордании
РИА «Новости»
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Атаку беспилотником по американской базе в Иордании осуществили силы сопротивления. Постоянное представительство Ирана при ООН опровергло причастность своей страны к нападению, сообщило агентство IRNA.

«Иран не имеет никакого отношения к этим нападениям, и конфликт идет между США и группами сопротивления», - заявила пресс-служба представительства.

Военную базу в Иордании у границы с Сирией атаковали беспилотником. Взрыв произошел рано утром в районе казарм. Погибли три человека. Пострадали 34 военнослужащих, из них восемь эвакуировали для оказания высокотехнологичной помощи. О причастности Ирана заявили в Белом доме. Президент США Джо Байден заявил, что удар нанесли лояльные этой республике группировки, и пообещал ответить на провокацию.

Американский президент попал под серьезное давление из-за атак хуситов в Красном море и удара по военной базе в Иордании, заявил политолог Юрий Светов. Он допустил, что американцы нанесут жесткий ответный удар, но это еще сильнее накалит обстановку на Ближнем Востоке.

США Беспилотники Иран Ближний Восток
29 января 2024, 10:09
Белый дом уличили в желании сорвать спортивные мероприятия в России
РИА «Новости»
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Белый дом попытается сорвать предстоящие в России спортивные события. Об этом рассказала Служба внешней разведки со ссылкой на директора СВР Сергея Нарышкина, сообщило РИА «Новости».

Соединенные Штаты активизируют усилия, чтобы сорвать предстоящие Игры Будущего, Всемирные игры дружбы и Игры стран БРИКС. По данным СВР, Белый дом возлагает главные надежды в этом вопросе на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и его главу Витольда Баньку. У него в следующем году истекают полномочия. США считают, что Баньку заинтересован в успешном продолжении карьеры.

«Американцы исходят из того, что Банька заинтересован в успешном продолжении карьеры после истечения в 2025 года срока его полномочий в WADA и ради получения „теплого местечка“ будет служить у них „цепным псом“», - подчеркнули в пресс-службе СВР.

В Службе внешней разведки уточнили, что глава WADA «рьяно взялся за дискредитацию организуемых Россией состязаний». А иностранных спортсменов, которые планируют принять участие в этих играх, пугают завершением карьеры в олимпийском движении.

Еще в прошлом году Всемирное антидопинговое агентство пригрозило санкциям зарубежным спортсменам , если они примут участие в Играх дружбы в России. А генеральный директор WADA Оливье Ниггли заявлял, что РФ не имеет права проводить Всемирные игры дружбы , так как у антидопингового агентства РУСАДА нет статуса соответствия.

Разведка США Спортсмены Белый дом в США WADA Россия
29 января 2024, 09:46
Страны НАТО решили создать «военный Шенген»
РИА «Новости»
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НАТО планирует согласовать создание «военного Шенгена» до саммита блока, который состоится в Вашингтоне в июле. Об этом сообщила газета The Times.

Авторы материала заверили, что лидеры Североатлантического альянса не первый год планируют создать подобие шенгенской зоны для военнослужащих. Это позволит им без препятствий перемещаться в границах стран-участниц НАТО.

«Насколько можно понять, сейчас ведутся переговоры по созданию серии „военных коридоров“ в Европе, и результаты могут объявить до следующего саммита НАТО в Вашингтоне в июле», - уточнили журналисты.

Пока учения стран НАТО сопровождаются огромным количеством бумажной волокиты. Бюрократия сильно помешает в случае военного кризиса, подчеркнули авторы.

Бумажные отчеты связаны даже с правилами использования одинаковой формы военных в разных странах НАТО. Журналисты пояснили, что сейчас десантники одного государства - члена блока не могут использовать парашюты других государства альянса.

Саммиты Военные Европа НАТО
29 января 2024, 09:38
«Никакого плана Б нет». Милей заверил, что обещанные реформы в Аргентине выполнят
Global Look Press
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Президент Аргентины Хавьер Милей заверил, что не откажется от своих предвыборных обещаний встряхнуть экономику страны, пусть реформы в краткосрочной перспективе могут оказать и негативные последствия. Об этом политик заявил в интервью The Wall Street Journal.

«Никакого плана Б нет. Здесь нет места чувствам, эмоциям. Я не могу позволить себе такую роскошь. Ответов ждут 47 миллионов человек», - подчеркнул Милей.

В конце минувшего года президент Аргентины утвердил 300 реформ в сфере экономики. Среди них были в том числе правила, которые препятствуют приватизации публичных компаний. Также в перечне был и закон об аренде, запрещающий сдавать квартиры на срок менее трех лет, а также перекладывать на владельца недвижимости все чрезвычайные расходы.

В беседе с WSJ Милей подчеркнул, что это лишь четверть реформ, которые предлагается провести.

«Как только эти законы будут приняты, мы готовы добиваться большего», - добавил политик.

Аргентина Экономика

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