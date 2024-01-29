Хуситы атаковали американский корабль в Аденском заливе

«В ответ агрессию со стороны США и Великобритании против нашей страны военно-морские силы Йемена с помощью Всевышнего вечером в воскресенье запустили ракету по американскому кораблю Lewis B. Puller в Аденском заливе», - заявили в движении.

В субботу, 27 января, под атаку хуситов попал танкер трейдера Trafigura в Красном море. Судно шло в Сингапур из Греции, на помощь к нему отправились другие торговые сухогрузы поблизости.

В конце декабря 2023 года хуситы нанесли удар по нефтяным танкерам под флагами Индии и Норвегии в Красном море. ВМС США уточняли, что ударный беспилотник планировал атаковать норвежское судно Blaamanen, однако промахнулся.