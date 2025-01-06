06 января 2025, 23:17

Хуситы атаковали американский авианосец USS Harry Truman

РИА «Новости»
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Йеменские хуситы заявили об успешной атаке на американский авианосец USS Harry Truman в Красном море и на военные объекты Израиля в Яффе и Ашкелоне. Об этом сообщил телеканал Al Masirah.

По данным вооруженных сил Йемена, американский корабль атаковали двумя крылатыми ракетами и четырьмя БПЛА. При этом операцию против авианосца провели, пока он готовился нанести масштабный авианалет на Йемен. Удары по объектам в Израиле так же были произведены с применением беспилотников.

«Мы проводим наши операции в поддержку палестинского сопротивления. Мы будем продолжать их до тех пор, пока не прекратится агрессия в секторе Газа и пока не будет снята осада», - заявили в вооруженных силах Йемена.

Ранее военные подразделения хуситов уничтожили американский беспилотник MQ-9 Reaper. Это уже 13-й БПЛАтакого типа, который йеменские военные уничтожили с осени 2023 года.

США Израиль Ракеты Беспилотники Военные Корабли Палестина Йемен
06 января 2025, 22:31
Трамп вновь заговорил об объединении с Канадой после заявления Трюдо
РИА «Новости»
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Избранный президент США Дональд Трамп после заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо о намерении оставить эту должность вновь призвал Канаду стать 51-м штатом США, чтобы улучшить взаимоотношения раз и навсегда. Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

«Множество канадцев с радостью приняли мысль о том, чтобы стать 51-м штатом. Соединенные Штаты больше не могут страдать от громадного дефицита в торговле [между двумя странами] и давать постоянные субсидии, которые нужны Канаде, чтобы оставаться на плаву. Джастин Трюдо это понимал и подал заявление об отставке», - написал избранный президент США.

Также он отметил, что объединение стран могло бы устранить некоторые торговые пошлины и снизить налоги. Кроме этого, Трамп посулил гражданам Канады защиту от угрозы со стороны российских и китайских кораблей, которые окружают страну.

«Что за великим народом мы были бы вместе!» - подвел итог лидер США.

Это уже второе предложение Трампа по объединению. В декабре, поздравляя канадцев с Рождеством, он уже высказывал подобную мысль, пообещав значительное снижение налогов в стране.

Сегодня, 6 декабря, Джастин Трюдо заявил, что решил уйти со своего поста. Но произойдет это не раньше, чем будет избран новый руководитель правящей Либеральной партии.

США Отставки Канада Корабли Соцсети Налоги Торговля Дональд Трамп Пошлины
06 января 2025, 22:25
Молдавия резко отреагировала на заявление России по газу для Приднестровья
Unsplash
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Молдавские власти вызвали представителя посольства России для разъяснений заявления о ситуации с газом в Приднестровье. Об этом сообщило РИА «Новости».

Внешнеполитическое ведомство Молдавии призвало российскую сторону прекратить усложняющие ситуацию в регионе действия. В связи с этим представителя России вызвали в молдавский МИД.

Недовольство Молдавии вызвало заявление МИД РФ, опубликованное в официальном Telegram-канале ведомства. Дипломаты отметили, что с тревогой следят за ухудшением ситуации в Приднестровье и возложили ответственность за создание кризиса в регионе на Молдавию и коллективный Запад.

Как добавило агентство Reuters , премьер-министр Молдавии Дорин Речан на брифинге заявил, что в Приднестровье начались и перебои с водоснабжением. Он также обвинил российскую сторону в попытке создать нестабильность в регионе.

Приднестровские власти 11 декабря ввели чрезвычайное положение в связи с энергокризисом. С 3 января здесь начались веерные отключения электроэнергии. К 6 января без газа остались более 51 тысячи домохозяйств, из-за кризиса ночное освещение улиц в республике отключили.

Газ Молдавия Россия Кризис Приднестровье
06 января 2025, 21:32
Новые власти Сирии потребовали от Рабочей партии Курдистана сложить оружие
Global Look Press
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Сирийская администрация потребовала от Рабочей партии Курдистана сложить оружие. Турецкое издание Hürriyet сообщило, что между властями и РПК состоялось две встречи.

Сирийская администрация потребовала от Рабочей партии Курдистана сложить оружие. Турецкое издание Hürriyet сообщило, что между властями и РПК состоялось две встречи.

Газета привела подробности переговоров. По ее информации, базирующиеся на севере страны курды потребовали в обмен дивизию в создаваемой армии в Сирии. Также представители РПК хотят разделить поровну нефтяные месторождения на севере страны.

«Новые власти даже не стали обсуждать эти вопросы», - заявили в газете.

Глава Управления гражданской авиации Сирии Ашхад аль-Салиби ранее заявил, что аэропорт Дамаска с 7 января начнет прием и отправку международных рейсов. Воздушная гавань уже принимает и отправляет самолеты внутренних рейсов.

Ранее Турция выступила против разделения Сирии. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что республика примет меры, если увидит риск ее распада, об этом сообщили «Известия».

Сирия Курды Оружие Армия Дамаск Захват власти в Сирии
06 января 2025, 21:23
Новая волна массовых протестов началась в Грузии
Unsplash
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Жители Тбилиси устроили новую антиправительственную демонстрацию в центре города. Об этом со ссылкой на собственного корреспондента сообщило РИА «Новости».

Протестующие уже перекрыли проспект Руставели, где расположено большое число правительственных учреждений. Участники акции планируют пройти маршем до здания грузинского парламента.

По данным агентства, к демонстрантам присоединятся и участники рождественских шествий, которые проходят в разных церквях грузинской столицы.

Протесты в Грузии начались 26 октября 2024 года - сразу после парламентских выборов, на которых победила правящая партия страны. Оппозиция сочла выборы сфальсифицированными. К протестующим присоединялась Саломе Зурабишвили, также не признавшая официальные результаты выборов.

Сама Зурабишвили покинула президентский дворец в конце декабря. Новым главой Грузии парламент выбрал бывшего футболиста Михаила Кавелашвили, что также вызвало серию протестных акций по всей стране.

Грузия Протесты Митинги Оппозиция Парламентские выборы в Грузии Беспорядки в Грузии

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