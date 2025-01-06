Хуситы атаковали американский авианосец USS Harry Truman

По данным вооруженных сил Йемена, американский корабль атаковали двумя крылатыми ракетами и четырьмя БПЛА. При этом операцию против авианосца провели, пока он готовился нанести масштабный авианалет на Йемен. Удары по объектам в Израиле так же были произведены с применением беспилотников.

«Мы проводим наши операции в поддержку палестинского сопротивления. Мы будем продолжать их до тех пор, пока не прекратится агрессия в секторе Газа и пока не будет снята осада», - заявили в вооруженных силах Йемена.

Ранее военные подразделения хуситов уничтожили американский беспилотник MQ-9 Reaper. Это уже 13-й БПЛАтакого типа, который йеменские военные уничтожили с осени 2023 года.