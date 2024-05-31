Хуситы атаковали американский авианосец Dwight Eisenhower в Красном море

Он указал, что обстрел стал ответом хуситов на удары Великобритании и США по военным объектам в Йемене. По его словам, боевики поразили корабль крылатыми и баллистическими ракетами. Сариа добавил, что попадание по авианосцу было точным.

Ранее агентство Tasnim предупредило, что хуситы получили от Ирана технологии производства противокорабельной ракеты средней дальности Ghadr («Интенсивность»). Этот снаряд разработали 10 лет назад, его дальность составляет до 2000 километров. Йеменский аналог ракет назвали «Мохит» («Океан»).