Хуситы атаковали американские корабли в Красном море и Аденском заливе

Под удар попал корабль Propel Fortune. Военные суда в Красном море и Аденском заливе атаковали с помощью 37 беспилотных летательных аппаратов.

Хуситы, под контролем которых находится большая часть йеменского побережья Красного моря, стали наносить удары по связанным с Израилем судам после обострения конфликта на Ближнем Востоке. Из-за этого резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.

Накануне американские военные поразили четыре ракеты и беспилотник хуситов в Йемене. До этого истребители Великобритании и США два раза атаковали международный аэропорт Ходейды. Это произошло после удара «Ансар Алла» по британскому сухогрузу в Аденском заливе.