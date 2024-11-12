Хуситы атаковали американские эсминцы в Красном и Аравийском морях

В Абхазии прошли массовые беспорядки, во время которых представители оппозиции даже пытались штурмовать Министерство госбезопасности, но повод для протестных акций оказался надуманным. Недовольные политикой страны люди не предоставили альтернативных вариантов инвестиционному соглашению с Россией, которое бы помогло стране преодолеть разруху. Подробно о причинах происходящего в Абхазии в своей авторской колонке порассуждала ведущая 360.ru Екатерина Малашенко.

Далее - ее прямая речь.

Мосты перекрыты. Дороги заблокированы. В Абхазии сотни протестующих вышли на улицы Сухума после задержания нескольких оппозиционных политиков. Президент Абхазии [Аслан Бжания] собрал экстренное заседание Совбеза и приказал выставить военную технику возле своей резиденции. Генпрокурор республики призвал граждан не нарушать законодательство.

В чем причина? Причиной массовых беспорядков, как заявили представители протестующих, стало инвестиционное соглашение между Абхазией и Россией. Простыми словами, документ дает право российскому бизнесу вкладывать деньги в проекты на территории республики.

Оппозиция высказалась против. Несогласные боятся, что «русские придут в Абхазию и все скупят». С одной стороны, риск стать гостями на собственной земле пусть небольшой, но есть. Но с другой - угроза куда более серьезная - скатиться к разрухе. Власти не раз говорили, что именно российские инвестиции могут сыграть ключевую роль в стабилизации экономики. А это для республики сейчас вопрос принципиальный.

Примером развития за счет инвестиций можно считать тот же соседний Краснодарский край. Инвесторы вкладывают в него в разы больше денег, чем в Абхазию. И за последние 15 лет он стал одним из самых развитых регионов России.

Соглашение было подписано 30 октября. Серьезных общественных возмущений оно не вызвало. И все бы закончилось стандартной процедурой ратификации, если бы не вчерашняя стычка пятерых представителей оппозиции с провластным депутатом.

Произошла драка. А вечером напавших на народного избранника арестовали Дальше к Министерству госбезопасности съехались родственники. Покричали. Попытались открыть ворота собственными руками. Не получилось - пригнали грузовик. У оппозиции появился повод взбрыкнуть. И свой шанс они не упустили - по Telegram-каналам полетели сообщения с призывами к протестам. И скоро все выезды из города оказались перекрыты. Общественный транспорт встал. А на въезде в Сухум образовались огромные пробки. Так появилась возможность диктовать условия. Но какие? На этот вопрос, похоже, нет ответа и у самих абхазов.

Абхазская оппозиция переживает не за арестованных активистов и даже не за инвестиционное соглашение Они понимают, что в последнее время отношения России и Грузии заметно потеплели. А допустить принятия решения о собственной судьбе у себя же за спиной они не могут. И что это могут быть за решения - тоже предугадать невозможно. Отсюда и желание протестовать. Не против чего-то конкретного, а против того, что напридумывали сами.