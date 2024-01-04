04 января 2024, 08:59

Хуситов призвали не создавать угрозу для судов в Красном море

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Руководству движения «Ансар Алла» необходимо прекратить действий, которые несут угрозу для коммерческого судоходства в Аденском заливе и Красном море. Об этом на заседании Совета безопасности ООН заявил постоянный представитель России Василий Небензя.

По его словам, российская сторона внимательно наблюдает за обстановкой в акватории Красного моря. Проходящие через него торговые пути важны для стабильности мировой экономики и международной торговли, отметил дипломат.

«Безопасное и свободное судоходство в регионе является залогом устойчивых поставок гуманитарных и коммерческих грузов. Мы осуждаем атаки на гражданские суда, которые ставят под угрозу жизни и здоровье моряков», - сказал постоянный представитель России в организации.

Небензя призвал движение «Ансар Алла» проявить ответственное поведение и сдержанность.

«Происходящее в регионе стало проекцией насилия в секторе Газа, причем эскалация также есть на границе Ливана и Израиля», - добавил он.

Во вторник, 2 января, сторонники хуситов обстреляли военный корабль США в Красном море двумя крылатыми ракетами, однако они не достигли цели.

Военные Россия ООН
04 января 2024, 09:15
МИД Финляндии заявил о контактах пограничников с российскими коллегами
РИА «Новости»
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Сотрудники финской пограничной службы продолжают поддерживать контакты с российскими коллегами, несмотря на закрытие КПП. Об этом сообщила ТАСС специалист отдела коммуникаций МИД Финляндии Хенрик Ахтиайнен.

«Регулярное общение между финскими и российскими пограничными властями продолжается в обычном режиме», - сказала Ахтиайнен.

Правительство Финляндии 15 декабря приняло решение о закрытии всех пунктов пропуска на российско-финской границы из-за проблем с миграцией. Меры действуют до 14 января включительно.

В Хельсинки утверждают, что Россия якобы использовала граждан третьих стран в качестве «инструмента гибридного влияния». Финские власти отмечали, что устремившиеся из России потоки мигрантов угрожают национальной безопасности.

Беженцам, которым отказали в предоставлении убежища, пообещали выплаты в размере 5000 евро, если они добровольно покинут Финляндию.

Финляндия Россия
04 января 2024, 05:56
Лукашенко подписал поправки в закон о президенте Белоруссии
РИА «Новости»
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, предусматривающий внесение комплексных поправок к закону о президенте страны. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Поправки учитывают положения обновленной Конституции страны и правоприменительную практику. Последний раз этот документ корректировали в 2006 году. Сейчас изменились требования к кандидату в президенты Белоруссии.

«Им может быть избран гражданин Республики Беларусь по рождению, не моложе 40 лет, обладающий избирательным правом, постоянно проживающий в Беларуси не менее 20 лет перед выборами, не имеющий (не имевший) гражданства иностранного государства, вида на жительство, иного документа иностранного государства, дающего право на льготы и другие преимущества», - уточнили в документе.

Помимо этого, закреплено положение, что глава государства возглавляет систему государственной службы и является делегатом Всебелорусского народного собрания.

В законе также уточняется статус уходящего президента страны. Ему и членам его семьи гарантируется неприкосновенность в связи с любыми преступлениями, совершенными за время его правления. Он имеет право на пожизненную государственную охрану, неприкосновенность любого своего имущества и получение в дар государственной недвижимости для постоянного проживания.

Ранее Лукашенко в новогоднем обращении к народу поблагодарил военных за «уверенность в завтрашнем дне».

Белоруссия Законы Александр Лукашенко
04 января 2024, 04:41
НАТО предложили уничтожить в Европарламенте
РИА «Новости»
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Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес предложил уничтожить блок НАТО ради блага Европы. Такое мнение политик озвучил в социальной сети X.

«Европа окажется в лучшем положении, когда военная машина НАТО перестанет существовать. Она не может предложить ничего хорошего ни гражданам ЕС, ни кому-либо еще», - заявил Уоллес.

Он также добавил, что Североатлантический альянс при согласии европейских политиков поддерживает войны.

Ранее генерал НАТО и вооруженных сил Великобритании в отставке Ричард Бэрронс заявил, что Европа и Запад не переживут XXI век. Военный отметил, что ситуация на Украине сейчас развивается в пользу России, а западные страны терпят поражение. Бэрронс добавил, что Запад с помощью санкций не смог разрушить российскую экономику, а у украинских войск нет достаточного количества авиации и артиллерии.

Европа НАТО
04 января 2024, 04:08
«Безумие». Во Франции оценили 12-й пакет антироссийских санкций ЕС
РИА «Новости»
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Западные страны разрушают собственные экономики, вводя новые ограничения против России. Об этом заявил депутат французского парламента, лидер политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в социальной сети X.

«В промежутке между отрицанием и безумием ЕС и G7 принимают решение о двенадцатом пакете санкций, на этот раз против российских алмазов. Мы разрушаем наши экономики, чтобы финансировать бесконечный конфликт», - написал возмущенный политик.

Ранее глава партии «Патриоты» Флориан Филипо также призвал отменить антироссийские санкции , которые убивают французскую экономику. По его словам, в стране случился «резкий крах производства», поэтому им давно пора покинуть Евросоюз и заняться развитием «экономического патриотизма».

Относительно ситуации с российскими алмазами, то Евросоюз уже включил в санкционный список компанию «Алроса» и ее генерального директора Павла Маринычева из-за оказания «финансовой поддержки» властям страны.

Компания объединяет группу алмазодобывающих предприятий, занимая одну из ведущих позиций в мире по общему объему добычи алмазов. Основные ее объекты находятся в Якутии, Архангельской области и странах Африки.

Санкции Россия Запад Франция

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