Хуситов призвали не создавать угрозу для судов в Красном море

По его словам, российская сторона внимательно наблюдает за обстановкой в акватории Красного моря. Проходящие через него торговые пути важны для стабильности мировой экономики и международной торговли, отметил дипломат.

«Безопасное и свободное судоходство в регионе является залогом устойчивых поставок гуманитарных и коммерческих грузов. Мы осуждаем атаки на гражданские суда, которые ставят под угрозу жизни и здоровье моряков», - сказал постоянный представитель России в организации.

Небензя призвал движение «Ансар Алла» проявить ответственное поведение и сдержанность.

«Происходящее в регионе стало проекцией насилия в секторе Газа, причем эскалация также есть на границе Ливана и Израиля», - добавил он.

Во вторник, 2 января, сторонники хуситов обстреляли военный корабль США в Красном море двумя крылатыми ракетами, однако они не достигли цели.