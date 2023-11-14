Human Rights Watch призвала расследовать удары Израиля по больницам Газы

«Повторяющиеся и незаконные атаки израильских военных на медицинские учреждения, персонал и транспорт далее разрушают систему здравоохранения Газы и должны быть расследованы как военные преступления», - указали в публикации.

Правозащитники назвали неэффективным объявленный Израилем призыв к эвакуации 22 больниц на севере Газы. Они не взяли в расчет необходимые для перемещения медицинских учреждений условия. В том числе обеспечение безопасности пациентов, указали в организации.

Представители HRW призвали Израиль прекратить атаку больниц, гражданских объектов и немедленно снять блокаду Газы. А группировку ХАМАС попросили принять все необходимые меры предосторожности, чтобы защитить мирное палестинское население.

Уже 32 пациента больницы «Аш-Шифа» в Газе умерли из-за нехватки в медицинском учреждении электроэнергии и топлива для работы генераторов. А местные врачи отказались эвакуировать пациентов по приказу израильской стороны. Специалисты пояснили, что при транспортировке могут погибнуть порядка 700 человек.