Читайте нас в:

«Герт Вилдерс - худший кошмар ЕС. Голландский правый политик, победивший в выборах, поддерживает Nexit (выход Нидерландов из ЕС - прим. ред.) и не станет дружить с Брюсселем», - сказано в статье.

После прихода Вилдерса к власти переход на зеленую энергетику и отправка Украине финансовой и военной помощи могут быть отменены, заявили журналисты издания.

Ранее немецкий журналист Юлиан Репке говорил, что кандидат на пост главы правительства Нидерландов Герт Вилдерс может стать новым союзником президента России Владимира Путина. Репке отметил, что Украина лишается поддержки европейских стран.

«Еще одно государство НАТО переходит к России», - сделал вывод журналист.