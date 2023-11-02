Худшие опасения Зеленского начали сбываться

По его словам, после эскалации ситуации на Ближнем Востоке мировое внимание быстро перешло от Украины на Палестину и Израиль. Это испугало руководителей киевского режима.

«Больше всего Украина боится, что США направят всю имеющуюся помощь Израилю, который, в конце концов, гораздо важнее для Вашингтона, чем страна в Восточной Европе», - объяснил эксперт.

При «самом пессимистичном» раскладе американская сторона использует события на Ближнем Востоке в качестве шанса отстраниться от украинского кризиса. Сейчас «худшие опасения Владимира Зеленского сбываются», отметил автор материала.

Ранее президент Украины принял двухпартийную делегацию палаты представителей США. Конгрессмены отметили, что в курсе нехватки боеприпасов калибра 155 миллиметров у ВСУ. По их словам, «Израилю они тоже нужны».