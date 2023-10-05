«Хотят, чтобы Россия победила». Путин стал идеалом для сторонников Трампа
Российский президент Владимир Путин является воплощением всех ценностей сторонников Дональда Трампа, что вызывает искреннее восхищение у некоторых республиканцев в американском конгрессе. Об этом сообщил профессор Пусанского университета Роберт Келли в статье для издания 19FortyFive.
«Путин играет роль сильного, мужественного лидера, это тот образ, который Трамп культивирует в себе», - сказал эксперт.
Политолог отметил, что некоторые сторонники бывшего американского лидера уважают Путина. Из-за этого помощь киевскому режиму стала спорным вопросом в политике США.
«Трамписты в Республиканской партии хотят, чтобы Россия победила», - заявил профессор.
Ранее бывший американский госсекретарь Хиллари Клинтон заявила о росте популярности политики Путина в политических кругах США. Она отметила, что не понимает американцев, вставших на сторону российского президента, и с поддержкой Путина «приходится бороться».