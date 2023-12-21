21 декабря 2023, 20:29

«Хотел быть маньяком». Устроивший стрельбу в Праге вел дневник

Global Look Press
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Молодой человек, который, предположительно, расстрелял людей в здании факультета искусств в Карловом университете в центре Праги, вел дневник. Записи из него появились в Сети.

«Я всегда хотел убивать, думал, стану маньяком в будущем», - писал молодой человек.

Он признался, что хотел сделать дневник сначала открытым, но после прочтения некой инструкции передумал.

Автор записей упоминал девочку, которая пришла с отцовским оружием в гимназию Брянска, а также устроившего бойню в Казани Ильназа Галявиева. Он также жаловался на ненависть к нему окружающих и признавался в желании свести счеты с жизнью.

Принадлежит ли дневник пражскому стрелку в действительности, неизвестно.

По информации Novinky.cz , стрелял в университете студент философского факультета. Молодому человеку было 24 года. Полиция сообщила о его ликвидации. По предварительным данным, жертвами стрелка стали 10 человек, еще более 30 пострадали, у девяти из них тяжелые ранения.

Чехия Стрельба
21 декабря 2023, 21:03
Стрельбу в университете Праги устроил студент-философ
Global Look Press
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Мужчина, устроивший стрельбу в Карловом университете Праги, был студентом философского факультета. Нападавшему было 24 года. Об этом сообщило издание Novinky.cz.

В результате стрельбы в университете Праги погибли более 15 человек. Полицейские приступили к осмотру места происшествия. Они допустили, что жертв может оказаться больше.

Президент Чехии Петр Павел выразил соболезнования семьям погибших в результате стрельбы.

Ранения в результате нападения получили 30 человек. Девять из них находятся в тяжелом состоянии.

В полиции сообщили, что нападавший не связан с какой-либо террористической организацией. Мотивы преступника пока не известны.

В интернете появились записи, которые, предположительно, оставил нападавший. В нем мужчина признавался, что всегда хотел убивать и восхищался стрелками из России - девочкой, которая пришла с отцовским оружием в гимназию Брянска, и устроившим бойню в Казани Ильназом Галявиевым.

В четверг, 21 декабря, студент открыл стрельбу в Карловом университете Праги. Полиция сообщила о ликвидации нападавшего.

Чехия Вузы Стрельба
21 декабря 2023, 20:32
Число жертв стрельбы в университете Праги превысило 15
Авторство: Stanislav Dusík. Собственная работа, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/
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Число погибших в результате стрельбы в Праге превысило 15 человек. Об этом сообщила полиция Чехии в соцсети X (бывший Twitter).

Полицейские продолжают исследовать место преступления.

«На данный момент у нас нет информации о том, что преступник связан с какой-либо террористической организацией», - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось о 10 погибших. Еще девять человек получили серьезные ранения, их состояние медики оценили как тяжелое. Всего пострадали около 30 человек.

В четверг, 21 декабря, неизвестный открыл стрельбу в Карловом университете Праги. Полиция сообщила о ликвидации нападавшего.

По данным польской полиции, стрелок действовал в одиночку. Его мотивы пока не известны. Полиция призвала жителей Праги и гостей города не приближаться к зданию университета.

По данным издания Aktu , нападавший использовал длинноствольное оружие с оптическим прицелом. Он устроил стрельбу на четвертом этаже вуза, где находится философский факультет. Часть студентов и преподавателей забаррикадировались в здании.

Чехия Вузы Стрельба
21 декабря 2023, 19:56
Латвию предупредили об ответе России на захват «Дома Москвы» в Риге
Википедия
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В Сейме Латвии «проталкивают» законопроект об экспроприации «Дома Москвы», захват которого произошел 21 декабря Риге. Подобное рейдерское вторжение является актом государственного бандитизма, что вынуждает Россию ответить республике, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее комментарий опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства.

«Необходимые выводы будут нами сделаны. Ответные шаги последуют», - подчеркнула дипломат.

По данным посольства России в Риге, сотрудники спецслужб Латвии ворвались в здание «Дома Москвы». Силовики отобрали у сотрудников культурно-делового центра средства связи и стали допрашивать.

На входе в здание спецслужбы установили охрану. В помещениях «Дома Москвы» ведут опись имущества и компьютерной техники.

Президент России Владимир Путин предостерег Латвию от «свинского» отношения к русскоязычному населению. Таким образом он отреагировал на решение латвийских властей на законодательном уровне запретить запуск новогодних фейерверков по московскому времени.

Латвия Мария Захарова
21 декабря 2023, 19:32
Узбекистану не понравились слова Прилепина о мигрантах
РИА «Новости»
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Послу России в Узбекистане Олегу Мальгинову придется объясниться за высказывания Захара Прилепина. Дипломата вызвали в республиканский МИД, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ходе встречи до представителя России в принципиальной форме доведено, что в нашей стране с чувством глубокой озабоченности воспринято высказывание сопредседателя партии „Справедливая Россия - За правду“ Захара Прилепина», - указали в министерстве.

В МИД Узбекистана подчеркнули, что подобные заявления противоречат духу стратегического партнерства и союзничества между республикой и Россией. В ведомстве предупредили, что они могут оказать негативное влияние на дружеских отношениях стран.

Сам Мальгинов заметил, что общего между озвученной позицией Прилепина и мнением российского руководства в отношении Узбекистана нет. По его словам, в России никогда не сомневались в территориальной целостности республики. Посол пообещал, что МИД РФ даст комментарий по поводу случившегося.

Накануне Прилепин отмечал, что «искренне стоит» на присоединении территорий, откуда в России приезжают гастарбайтеры. Писатель объяснил свое мнение тем, что приезжих необходимо обучать русскому языку «не здесь», а «там уже, в Узбекистане, допустим».

В пресс-службе «Справедливой России - За правду» в комментарии РИА Новости отметили, что председатель фракции Сергей Миронов не в курсе заявления Прилепина. Якобы позиция однопартийца ему не знакома, а слова писателя могли неправильно интерпретировать.

Мигранты Россия Узбекистан

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