«Хотел быть маньяком». Устроивший стрельбу в Праге вел дневник
Молодой человек, который, предположительно, расстрелял людей в здании факультета искусств в Карловом университете в центре Праги, вел дневник. Записи из него появились в Сети.
«Я всегда хотел убивать, думал, стану маньяком в будущем», - писал молодой человек.
Он признался, что хотел сделать дневник сначала открытым, но после прочтения некой инструкции передумал.
Автор записей упоминал девочку, которая пришла с отцовским оружием в гимназию Брянска, а также устроившего бойню в Казани Ильназа Галявиева. Он также жаловался на ненависть к нему окружающих и признавался в желании свести счеты с жизнью.
Принадлежит ли дневник пражскому стрелку в действительности, неизвестно.
По информации Novinky.cz , стрелял в университете студент философского факультета. Молодому человеку было 24 года. Полиция сообщила о его ликвидации. По предварительным данным, жертвами стрелка стали 10 человек, еще более 30 пострадали, у девяти из них тяжелые ранения.