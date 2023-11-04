Хорватского министра уличили в попытке поцеловать Анналену Бербок

В Берлине на саммите собрались министры иностранных дел стран Евросоюза, чтобы обсудить развитие ЕС и его возможное расширение. Однако саммит запомнился не политическими решениями.

«Нападение с поцелуями на министра иностранных дел Анналену Бербок», - озвучила газета тему обсуждения в Сети по итогам встречи министров.

На групповом фото хорватский министр держит Бербок за руку и тянется к ней с поцелуем, а она пытается от него увернуться. В газете указали, что Грлич-Радман опоздал на фотосессию и пришел, когда все министры уже поприветствовали друг друга.

В окружении Бербок заявили, что это была неуклюжая попытка быстро поприветствовать коллегу. Грлич-Радман подтвердил эту версию и принес извинения Бербок. В некоторых СМИ в поступке хорватского министра углядели сексуальные домогательства.

Бербок в конце октября едва не сорвала переговоры с эмиром Катара из-за своего непрофессионализма. Тамим бен Хамад Аль Тани был очень рассержен из-за слов немецкого министра о его стране и терроризме.