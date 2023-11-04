Хорватского министра уличили в попытке поцеловать Анналену Бербок
Глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман на саммите министров стран ЕС в Берлине неудачно попытался поцеловать свою немецкую коллегу Анналену Бербок. О «нападении с поцелуем» написала газета Bild.
В Берлине на саммите собрались министры иностранных дел стран Евросоюза, чтобы обсудить развитие ЕС и его возможное расширение. Однако саммит запомнился не политическими решениями.
«Нападение с поцелуями на министра иностранных дел Анналену Бербок», - озвучила газета тему обсуждения в Сети по итогам встречи министров.
На групповом фото хорватский министр держит Бербок за руку и тянется к ней с поцелуем, а она пытается от него увернуться. В газете указали, что Грлич-Радман опоздал на фотосессию и пришел, когда все министры уже поприветствовали друг друга.
В окружении Бербок заявили, что это была неуклюжая попытка быстро поприветствовать коллегу. Грлич-Радман подтвердил эту версию и принес извинения Бербок. В некоторых СМИ в поступке хорватского министра углядели сексуальные домогательства.
Бербок в конце октября едва не сорвала переговоры с эмиром Катара из-за своего непрофессионализма. Тамим бен Хамад Аль Тани был очень рассержен из-за слов немецкого министра о его стране и терроризме.