04 ноября 2023, 03:14

Хорватского министра уличили в попытке поцеловать Анналену Бербок

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Глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман на саммите министров стран ЕС в Берлине неудачно попытался поцеловать свою немецкую коллегу Анналену Бербок. О «нападении с поцелуем» написала газета Bild.

В Берлине на саммите собрались министры иностранных дел стран Евросоюза, чтобы обсудить развитие ЕС и его возможное расширение. Однако саммит запомнился не политическими решениями.

«Нападение с поцелуями на министра иностранных дел Анналену Бербок», - озвучила газета тему обсуждения в Сети по итогам встречи министров.

На групповом фото хорватский министр держит Бербок за руку и тянется к ней с поцелуем, а она пытается от него увернуться. В газете указали, что Грлич-Радман опоздал на фотосессию и пришел, когда все министры уже поприветствовали друг друга.

В окружении Бербок заявили, что это была неуклюжая попытка быстро поприветствовать коллегу. Грлич-Радман подтвердил эту версию и принес извинения Бербок. В некоторых СМИ в поступке хорватского министра углядели сексуальные домогательства.

Бербок в конце октября едва не сорвала переговоры с эмиром Катара из-за своего непрофессионализма. Тамим бен Хамад Аль Тани был очень рассержен из-за слов немецкого министра о его стране и терроризме.

Саммиты Германия
04 ноября 2023, 04:04
Самолет Байдена сломался при посадке в Мэне
РИА «Новости»
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Авиалайнер, на котором президент США Джо Байден прилетел в штат Мэн, столкнулся с техническими неполадками при посадке. Об этом журналистам сообщили в Белом доме, информацию привело РИА «Новости».

«Во время приземления в штате Мэн у самолета возникла небольшая проблема с техническим обслуживанием. Для полета из штата Мэн в Делавэр будет использоваться другой самолет», - сказано в заявлении Белого дома.

ЧП произошло, когда Байден вместе с супругой Джилл направлялись в Льюистон штата Мэн, где 25 октября погибли 22 человека и еще 13 получили ранения в результате массовой стрельбы.

Неизвестный открыл огонь в местном баре и боулинге. Стрелявшего не удалось задержать по горячим следам, жителей попросили сидеть дома с запертыми дверями и окнами.

Спустя несколько дней ЧП произошло во Флориде. Очередная уличная стрельба привела к гибели двух человек, 18 горожан пострадали.

США Стрельба Самолеты Джо Байден
04 ноября 2023, 03:42
США потребовали у Израиля объяснений насчет удара ЦАХАЛ по беженцам
РИА «Новости»
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Администрация американского президента призвала израильские власти объяснить причину удара по лагерю беженцев в Джебалии в северной части сектора Газа. Об этом сообщило Politico, сославшись на знакомые с ситуацией источники.

Администрация американского президента призвала израильские власти объяснить причину удара по лагерю беженцев в Джебалии в северной части сектора Газа. Об этом сообщило Politico , сославшись на знакомые с ситуацией источники.

Авторы статьи отметили, что США попросили Израиль подробно описать ход планирования этой операции. Также Штаты указали израильским военным, что нужно точно наводить оружие на цели и стараться не допускать жертв среди мирных жителей.

Источник издания отметил, что в целом диалог сосредоточили на просьбе к израильскому правительству принять действенные меры для недопущения гражданских жертв.

Ранее стало известно, что ЦАХАЛ осуществил удар по территории, прилегающей к больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа. В результате произошедшего есть раненые и погибшие. Также в этом месте находились машины скорой помощи, которые направляли для лечения раненых палестинцев.

США Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина
04 ноября 2023, 03:29
Байден перепутал премьера Канады с самим собой
РИА «Новости»
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Американский президент Джо Байден в ходе встречи с канадским премьер-министром Джастином Трюдо оговорился и назвал его «Джо». Видео с речью главы Штатов опубликовали на официальном YouTube-канале Белого дома.

Очередной конфуз произошел на саммите в Вашингтоне «Партнерство Америк для экономического процветания».

«Я благодарю премьер-министра Джо и президента … я благодарю премьер-министр Трюдо, президента (Уругвая Луиса. - прим. ред.) Лакалье», - сказал лидер США.

Как сообщило издание Times Colonist, в ходе мероприятия Байден и Трюдо говорили об укреплении экономической стабильности на Западе и необходимости гуманитарной паузы в конфликте на Ближнем Востоке.

Ранее американский президент Джо Байден попытался укусить ребенка в Финляндии перед тем, как покинуть страну. Американский лидер поздоровался с работниками посольства и их семьями. Одна их женщин держала маленькую девочку на руках, и Байден решил необычно поприветствовать ее.

США Канада Джо Байден
04 ноября 2023, 02:18
Жертвами землетрясения в Непале стали минимум 54 человека
Соцсети
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Сильное землетрясение произошло в Непале, по меньшей мере 54 человека погибли, сотни людей пострадали. Об этом сообщило агентство Reuters.

Землетрясение произошло в западном районе Джаджаркот, разрушено множество зданий. Национальный сейсмологический центр Непала установил магнитуду 6,4, но по данным Немецкого исследовательского центра наук о земле, землетрясение было магнитудой 5,7, позже ее понизили до 5,6.

Местные власти заявили, что вблизи эпицентра подземных толчков не удалось установить контакт с деревнями, разбросанными по холмам. В районе проживает 190 тысяч человек.

«Спасательным и поисковым командам приходится расчищать дороги, заблокированные сухими оползнями из-за землетрясения, чтобы добраться до пострадавших районов», - сообщил представитель полиции западного округа Рукум.

В больницу с травмами доставили около 20 человек, сообщил агентству представитель округа Джаджаркот Суреш Сунар. Он отметил, что из-за ночного времени и холода трудно получить информацию из отдаленных районов.

Ранее мощное землетрясение спрогнозировали для Мраморного региона, в котором находится Турция. Ожидаемое стихийное бедствие приведет к множеству человеческих жертв - в два-три раза больше, чем после трагедии на юго-востоке страны в феврале.

Землетрясения

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