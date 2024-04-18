18 апреля 2024, 08:19

Хорватское демократическое содружество объявило о победе на парламентских выборах

РИА «Новости»
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В Хорватии завершились парламентские выборы. Не дождавшись подсчета 100% голосов, премьер-министр Андрей Пленкович во время выступления в штаб-квартире объявил о победе своей партии — Хорватского демократического содружества, сообщило РИА «Новости».

«Разрешите в конце этой ночи выборов прежде всего поблагодарить всех наших избирателей. <…> Важно то, что ХДС в третий раз подряд убедительно победило на парламентских выборах», - сказал он.

Избирком Хорватии опубликовал результаты подсчета 94,42% голосов. Явка достигла 61,9% при 3,7 миллиона избирателей. ХДС получит 60 из 151 мандата, Социал-демократическая партия - 42 места. «Отечественное движение» и «Мост» претендуют на 14 и 11 мест в парламенте, «Можем» - на 10. Два кресла достанутся депутатам от «Независимой платформы Север», одно - представителю Fokus.

Второй тур президентских выборов прошел в Словакии. С небольшим преимуществом победил Петер Пеллегрини, которого назвали новым европейским союзником России.

В Хорватии завершились парламентские выборы. Не дождавшись подсчета 100% голосов, премьер-министр Андрей Пленкович во время выступления в штаб-квартире объявил о победе своей партии - Хорватского демократического содружества, сообщило РИА «Новости».

Выборы
18 апреля 2024, 08:34
Страны G7 продолжат вводить антироссийские санкции
Unsplash
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Страны G7 продолжат вводить санкции против России. Также «Большая семерка» будет работать со введенным потолком цен на нефть. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление министров финансов и глав центробанков G7 по итогам встречи в Вашингтоне.

«Мы остаемся привержены внедрению и применению финансовых и экономических санкций», - указали в документе.

Также «Большая семерка» будет противодействовать попыткам обходить санкции , в том числе «через действия против субъектов из третьих стран». В G7 подчеркнули, что продолжат продумывать схемы по предотвращению поставок передовых материалов в Россию. Представители страны заявили о намерении снижать нефтегазовые доходы РФ, в частности, с помощью механизма потолка цен на нефть.

По мнению руководителей финансовых ведомств, заявление которых опубликовали на сайте итальянского председательства в G7, введенные санкции против России «ослабили ее возможности» по боевым действиям и якобы «серьезно повлияли на экономику».

G7 Санкции Нефть Цена на нефть
18 апреля 2024, 07:00
Франция обогнала Венгрию по закупках российского газа
РИА «Новости»
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Тройку лидеров по закупкам российского газа в Европе возглавила Франция. В феврале поставки увеличились на 10% в денежном эквиваленте, сообщило РИА «Новости».

Франция закупила у России сжиженный природный газ стоимостью 322,3 миллиона евро - на 10% больше, чем в январе. Она впервые с ноябре 2023 года стала лидером по закупкам российского топлива.

Второе место заняла Венгрия, которая сократила импорт на треть и закупила газ стоимостью 210 миллионов евро. Испания заняла третью строчку, получив газ на 118,3 миллиона евро.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что «Турецкий поток» способен обеспечить страну российским газом и укрепить ее энергобезопасность. Он сказал, что необходимость транзита топлива через Украину отпала.

Венгрия Экспорт Газ Россия Франция
18 апреля 2024, 06:19
Колумбия захотела стать полноправным членом БРИКС
РИА «Новости»
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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва пообещал продвигать кандидатуру Колумбии для вступления в БРИКС. Колумбийский лидер Густаво Петро заявил на двусторонних переговорах в Боготе, что его страна готова стать полноправным членом. Об этом сообщил МИД.

«Петро выразил заинтересованность Колумбии в скорейшем вступлении в БРИКС в качестве полноправного члена, а президент Лула приветствовал эту инициативу и пообещал продвигать кандидатуру Колумбии», - сообщила пресс-служба.

Лидеры встретились на полях Бразильско-Колумбийского бизнес-форума и Международной книжной ярмарки. Густаво Петро и Луис Инасиу Лула да Силва обсудили сотрудничество в сферах экологии, энергетики, образования, совместную работу на международных площадках. Они согласились с необходимостью реформировать систему глобального управления и финансовую архитектуру.

Французский политик Флориан Филиппо обвинил президента Украины Владимира Зеленского в подталкивании НАТО к войне с БРИКС. По его мнению, украинский лидер попытался обернуть ситуацию на Ближнем Востоке в свою пользу.

Дипломатия Бразилия Международные отношения БРИКС
18 апреля 2024, 06:00
Полянский уличил представителя США в Совбезе ООН в распространении фейков
РИА «Новости»
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Первый заместитель постоянного представителя РФ при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский уличил коллегу из США Роберта Вуда в распространении ложной информации. Его слова передало РИА «Новости».

В Совбезе ООН провели заседание, посвященное деятельности Ближневосточного агентства организации для помощи беженцам из Палестины. Во время встречи Вуд напомнил о заблокированном ранее Россией и Китаем проекте резолюции Америки, где не было требования о немедленном прекращении огня в Газе.

«Утверждения о том, из-за того, что Россия и Китай заветировали ущербный американский проект резолюции, Совет Безопасности не смог призвать к защите гуманитарных работников - это откровенная ложь и манипуляция», - ответил Полянский.

Он подчеркнул, что «такой призыв содержится в резолюциях 2712 и 2720». На них ссылается принятая благодаря российскому вето американского проекта резолюция 2728, в которой потребовали прекратить ведение боевых действий в анклаве во время месяца Рамадан.

«Это уже не первый раз, когда американская делегация как наперсточник пытается ввести международную общественность в заблуждение», - заявил первый зампостпреда России при ООН.

Ранее Дмитрий Полянский назвал стыдом и позором заявления председателя правительства Японии Фумио Кисиды о ядерной угрозе со стороны России. Политик обвинил правительство РФ в том, что страна якобы «продолжает угрожать применением ядерного оружия».

Также Японию пристыдила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, постпред страны в ООН Мицуко Сино проявила неуважение к памяти жертв бомбардировок городов Хиросимы и Нагасаки в своем заявлении о «ядерной угрозе» РФ.

США Россия ООН

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