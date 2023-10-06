«Хорошо иметь цель». Боррель отрекся от планов в 2030 году принять Украину в Евросоюз

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«Хорошо иметь цель, хорошо иметь горизонт, 2030 год - это политический горизонт, который нужно установить, чтобы мобилизовать политическую энергию, чтобы все начали работать. Это не является точной датой», - сказал он.

Жозеп Боррель призвал быстрее принимать в Евросоюз новых членов, применяя индивидуальный подход. Он напомнил, что Украина последней из 10 стран получила статус кандидата и попыталась продвинуть очередь.

Глава Евросовета Шарль Мишель пообещал, что в 2030 году Украину при выполнении необходимых условий примут в Евросоюз.

Сайт kp.ru сообщил, что по одной из версий он назвал этот срок наугад. В случае вступления киевский режим получит 186 миллиардов евро.