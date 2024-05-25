Ход переговоров по замороженным активам России оценили в американском Минфине

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«Я не увидела ничего, что может стать препятствием к принятию соглашения. Однако есть проблемы, с которыми нам необходимо разобраться. Людям нужно проявить гибкость, чтобы суметь прийти к общему мнению», - отметила она.

Также Йеллен добавила, что среди глав Минфинов стран G7 есть разнообразные взгляды на промышленную мощность Китая, которую она назвала избыточной.

«Думаю, что нам следует выразить Китаю общие опасения. Общая макроэкономическая стратегия КНР имеет негативные последствия и вызывает беспокойство», - подчеркнула глава Минфина США.

Ранее стали известны детали спора между ЕС и США о замороженных активах России.