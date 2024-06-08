08 июня 2024, 23:13

«Хочу знать, что дети в безопасности». Немецкий депутат Петерсен переехала в Россию

РИА «Новости»
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Депутат парламента Гамбурга от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ольга Петерсен паереехала из ФРГ в Россию вместе с детьми. Об этом она рассказала газете Bild.

«Я хочу знать, что мои дети в безопасности, и быть уверенной, что они останутся под моей опекой», - объяснила политик.

По словам Петерсен, она продолжит выполнять свои функции в качестве депутата.

В начале мая фракция АдГ в парламенте Гамбурга исключила Петерсен из своих рядов с формулировкой, что ее действия наносят вред партии. Это решение может быть связано с тем, что в марте политик посетила Россию в период проведения президентских выборов.

В апреле Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила партию «Альтернатива для Германии» в пророссийской пропаганде. Через несколько дней после этого в штаб-квартире АдГ в Ганновере прошли обыски.

Германия Дети Еврокомиссия Депутаты Россия
08 июня 2024, 23:04
Массовый сбой в работе Telegram затронул США и Европу
РИА «Новости»
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Сбои в работе мессенджера Telegram зафиксировали не только в России, но также в США и европейских странах. Об этом свидетельствовали данные сайта Downdetector.

Этот сайт отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. Сбой в Telegram продлился больше часа.

На работу мессенджера жаловались не только российские пользователи, но и юзеры из Франции, Португалии, Чехии, Италии, Германии и других стран.

Как отметило агентство, с трудностями с доступом к мессенджеру также столкнулся их корреспондент в Вашингтоне.

Ранее Downdetector сообщил, что сбои в работе Telegram зафиксировали в Москве , Санкт-Петербурге, Ижевске, Липецке, Таганроге и Алтайском крае.

За последние три месяца это уже шестой такой массовый сбор в его работе. Тогда возникли проблемы с доступом у жителей российской столицы, Санкт-Петербурга и Минска.

До этого сбои фиксировали 27 февраля и 12 марта , причем, как отмечал депутат Госдумы Антон Ткачев, тогда это могло быть связано с проверкой РКН.

Мессенджеры США Европа Россия
08 июня 2024, 23:02
Слушания по делу отрицающей Холокост бабушки прошли в ФРГ
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Активистку Урсулу Хавербек в 2015 году приговорили к 10 месяцам тюремного заключения после слов о том, что Освенцим был «рабочим лагерем». Женщина подала в суд апелляцию, первое слушание по которой прошло 8 июня, сообщила газета Bild.

Хавербек многократно отрицала факт массового геноцида в Освенциме.

В зал заседания суда 95-летняя женщина находилась в инвалидной коляске. Сначала она сказала, что не отрицала Холокост, а «лишь задавала вопросы». Однако судья уточнил у Хавербек, какого мнения она придерживается об Освенциме сейчас.

«Я подтверждаю это!» - сказала немка.

Авторы издания напомнили, что за плечами у Урсулы Хавербек ряд тюремных сроков. Последний из них длился два с половиной года.

Ранее полицейские задержали туристку из Нидерландов у ворот бывшего немецкого концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Она демонстрировала жесты гитлеровского приветствия.

Суд Женщины Холокост Освенцим
08 июня 2024, 22:00
Пропавшую женщину нашли в брюхе питона
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Пропавшую женщину нашли в брюхе огромного питона в Индонезии. Жуткую историю описала газета Daily Mail.

По информации издания, 6 июня 50-летняя мать четверых детей Фарида пошла через лес на местный рынок, а вечером не вернулась домой. Муж пропавшей вместе с соседями отправился на поиски женщины.

Уже на следующий день местные жители обнаружил в лесу шестиметрового питона с огромным брюхом. Змее вскрыли живот и обнаружили в нем тело пропавшей Фариды. Так как процесс пищеварения у питонов долгий, труп женщины выглядел практически неповрежденным.

По данным Daily Mail, последний задокументированный случай, когда питон съел человека, произошел в Индонезии в 2022 году.

Повстречать диких змей можно не только в Индонезии, но и в Москве. В среду, 5 июня, большую желтую змею обнаружили в центре столицы, во дворе одного из домов в Малом Трехсвятительском переулке. Рептилия спала, а местные жители вызвали спасателей.

В мае сбежавший у владельцев удав вылез из унитаз а в другой квартире и перепугал жильцов.

Суд Женщины Холокост Освенцим
08 июня 2024, 21:09
Появились кадры с освобожденным из плена ХАМАС россиянином
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Проведший в плену ХАМАС восемь месяцев россиянин Андрей Козлов чуть не расплакался на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Глава правительства приехал к освобожденным заложникам в медицинский центр имени Хаима Шибы в Рамат-Гане. Видео опубликовала пресс-служба Министерства иностранных дел Израиля.

На кадрах видно, что россиянин растерялся, увидев политика, и еле сдержал слезы.

«Спасибо вам. Спасибо вам большое», - сказал Козлов по-русски, обнимая Нетаньяху.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об освобождении четырех заложников : Ноа Аргамани (25 лет), Андрея Козлова (27 лет) Альмога Меир Джана (21 год) и Шломи Зивы (40 лет) в ходе операции в городе Нусейрат на территории сектора Газа.

Все освобожденные попали в плен к ХАМАС 7 октября 2023 года, когда группа боевиков атаковала населенные пункты Израиля.

Андрей Козлов в тот день работал охранником на музыкальном фестивале. Он укрывался от пришедших на площадку вооруженных палестинцев в металлическом контейнере вместе с другими гостями. При этом он выходил на связь с родными, рассказывая про обстановку вокруг. После связь с ним прервалась.

О том, что Козлов попал в число заложников ЦАХАЛ сообщил его родным через два дня.

В пресс-службе МИД подчеркнули, что генеральное консульство Израиля в Санкт-Петербурге все это время поддерживали связь с родителями попавшего в плен россиянина. Для них организовали специальный рейс и они встретятся с сыном утром в воскресенье.

Санкт-Петербург Израиль Россия Конфликт Израиля и Палестины

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