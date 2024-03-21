Хочет подраться с Путиным. Во Франции высмеяли фото Макрона с тренировки
Лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо в соцсети Х прокомментировал фотографию президента Эммануэля Макрона с тренировки по боксу. Он заявил, что президент Франции готовится к бою с российским лидером Владимиром Путиным.
Фотографию в социальных сетях выложила личный фотограф Макрона Соазиг де ла Муассоньер. В кадре - глава республики в момент работы по груше на тренировке по боксу.
«Макрон хочет сцепиться с Путиным, поэтому он готовится», - сыронизировал Филиппо.
Политик назвал пропагандой такие потуги выставить французского президента сильным лидером.
Ранее Макрон заявил, что французские войска при необходимости могут провести наземную операцию на Украине.