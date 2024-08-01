«Хочет быть черной». Трамп обвинил Харрис в смене расы

«Она всегда была индийского происхождения <…> пока несколько лет назад внезапно не стала черной, теперь она хочет быть черной. Я не знаю, она индийского происхождения или черная», - сказал он.

По словам Трампа, он всегда думал, что Харрис «индианка до мозга костей». Экс-президент также обратил внимание, что она стала чернокожей внезапно, поэтому в этом нужно разбираться.

Это уже не первый выпад кандидата в президенты США Дональда Трампа в сторону своего оппонента. Накануне он публично раскритиковал умственные способности Камалы Харрис на предстоящих выборах.

Ранее американские аналитики предположили, что нападки Трампа на Харрис грозят ему потерей избирателей. Афроамериканцам и латиноамериканцам может не понравится такое отношение политика к сопернице.