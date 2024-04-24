Хищнические амбиции. Посол указал на истинную цель антироссийских санкций США

Подозреваемая в передаче взрывчатки для подрыва машины бывшего офицера СБУ Василия Прозорова Ярослава Хрестина в прошлом году находилась в городе Херефорд, в котором расположена военная база Особой воздушной службы Великобритании (SAS) — британского спецназа. Об этом сообщило РИА «Новости», опираясь на данные из соцсетей женщины.

Подозреваемая в передаче взрывчатки для подрыва машины бывшего офицера СБУ Василия Прозорова Ярослава Хрестина в прошлом году находилась в городе Херефорд, в котором расположена военная база Особой воздушной службы Великобритании (SAS) - британского спецназа. Об этом сообщило РИА «Новости» , опираясь на данные из соцсетей женщины.

Последняя фотография Хрестиной и ее сестры Елены опубликован в аккаунте последней в социальной сети Facebook*. Дата снимка - 22 сентября 2023 года. А геолокацией указан британский Херефорд. Аккаунт в соцсети Елены Хрестиной говорит о том, что она живет в этом городе не первый год. Там она состоит в отношениях с поляком Арикадиушем Плихтой. В аккаунтах самой Ярославы в социальных сетях информации о поездке в Херефорд нет.

По данным агентства от апреля 2022 года, в британском городе готовят специалистов, в том числе по диверсиям, заказным убийствам и вербовкам, А сама база SAS Stirling lines расположена на окраине Херефорда.

Дом Хрестиной нашли в ЛНР. Как сообщили РИА «Новости» ее соседи, женщина давно не приезжала туда.

*Соцсеть Facebook принадлежит компании Meta, которую признали экстремистской, запрещена в России.