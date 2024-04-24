24 апреля 2024, 07:30

Хищнические амбиции. Посол указал на истинную цель антироссийских санкций США

РИА «Новости»
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Решение ввести санкции против российской энергетики показало, что истинной целью США стало устранение конкурента, а не прекращение боевых действий на Украине, указал посол России Анатолий Антонов, обвинив американских политиков в лицемерии. Его заявление опубликовали в Telegram-канале посольства.

Журналисты попросили Антонова прокомментировать заявление заместителя главы Госдепартамента Джеффри Пайетта о введении новых санкций против компаний, задействованных в крупных российских энергетических проектах. США решили ограничить возможности участников закупок и технологий.

«В Вашингтоне перестали скрывать истинный замысел ограничительного нажима на нашу страну. Речь идет не о каких-либо мифических устремлениях по урегулированию конфликта на Украине, а о банальных конъюнктурных и хищнических амбициях», - подчеркнул дипломат.

По его словам, США не смогли победить Россию в честном экономическом соперничестве, поэтому ввели санкции. Также Антонов обвинил американские власти в лицемерии. Они подталкивали другие страны отказаться от ископаемого топлива, пока сами наращивали добычу сырья, пояснил посол.

США Дипломатия Газ Международные отношения Санкции Россия Экономика
24 апреля 2024, 08:12
Агент СБУ до покушения на Прозорова был в британском городе с базой спецназа
РИА «Новости»
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Подозреваемая в передаче взрывчатки для подрыва машины бывшего офицера СБУ Василия Прозорова Ярослава Хрестина в прошлом году находилась в городе Херефорд, в котором расположена военная база Особой воздушной службы Великобритании (SAS) — британского спецназа. Об этом сообщило РИА «Новости», опираясь на данные из соцсетей женщины.

Подозреваемая в передаче взрывчатки для подрыва машины бывшего офицера СБУ Василия Прозорова Ярослава Хрестина в прошлом году находилась в городе Херефорд, в котором расположена военная база Особой воздушной службы Великобритании (SAS) - британского спецназа. Об этом сообщило РИА «Новости» , опираясь на данные из соцсетей женщины.

Последняя фотография Хрестиной и ее сестры Елены опубликован в аккаунте последней в социальной сети Facebook*. Дата снимка - 22 сентября 2023 года. А геолокацией указан британский Херефорд. Аккаунт в соцсети Елены Хрестиной говорит о том, что она живет в этом городе не первый год. Там она состоит в отношениях с поляком Арикадиушем Плихтой. В аккаунтах самой Ярославы в социальных сетях информации о поездке в Херефорд нет.

По данным агентства от апреля 2022 года, в британском городе готовят специалистов, в том числе по диверсиям, заказным убийствам и вербовкам, А сама база SAS Stirling lines расположена на окраине Херефорда.

Дом Хрестиной нашли в ЛНР. Как сообщили РИА «Новости» ее соседи, женщина давно не приезжала туда.

*Соцсеть Facebook принадлежит компании Meta, которую признали экстремистской, запрещена в России.

Великобритания СБУ Военные Соцсети
24 апреля 2024, 06:37
Иран принял делегацию из КНДР
Unsplash
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Делегация Северной Кореи впервые за пять лет отправилась в Иран, чтобы обсудить экономическое сотрудничество. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Делегация министерства внешнеэкономических дел КНДР во главе с товарищем Юн Чжон Хо вылетела 23 апреля из Пхеньяна в Иран», - объявил автор статьи.

Журналисты не привели подробностей визита. Южнокорейское агентство Yonhap выяснило, что поездка могла быть связана с планами укрепить не столько экономическое, сколько военное сотрудничество, в том числе в области создания баллистических ракет и ядерных технологий. По информации журналистов, выпущенная 13 апреля по Израилю иранская ракета могла иметь северокорейские детали. Нынешняя поездка делегации стала первой с 2019 года.

Армия КНДР провела первые тактические учения по нанесению ядерного контрудара.

Реактивные снаряды поразили цель на расстоянии 352 метров.

Дипломатия Международные отношения КНДР Переговоры Иран
24 апреля 2024, 06:15
США предупредили о риске теракта, как в «Крокус Сити Холле»
РИА «Новости»
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Исламисты могут устроить в США настолько же крупный террористический акт, как в концертном зале «Крокус Сити Холл» в России. Директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй сказал об этом телеканалу NBC.

«Мы все больше обеспокоены возможностью какой-то скоординированной атаки здесь, на родине, которая может не сильно отличаться от того, что вы видели против концертного зала в России несколько недель назад со стороны ИГ*», - сказал он.

Кристофер Рэй заявил, что с момента обострения конфликта между Израилем и Палестиной возросла террористическая опасность в США. По его словам, власти опасались провокаций как со стороны одиночных радикалов, так и целых групп. Директор ФБР признал, что угрозы, которые в течение последнего десятилетия рассматривали как отдаленные, стали актуальными после октября 2023 года.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Погибли более 140 человек.

* «Исламское государство» (ИГ) - террористическая группировка, запрещенная в России.

США ФБР Терроризм
24 апреля 2024, 04:39
«Мы — самая важная страна». Байден испугался, что мир останется без лидерства США
РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден назвал Америку самой важной страной и выразил опасение, что мир останется без лидера, если Соединенные Штаты уйдут с мировой арены. Его слова привел пресс-пул Белого дома.

«Мы - самая важная страна. Это не шутка, это не хвастовство. Если Соединенные Штаты уйдут с мировой арены, как этого хочет Трамп, то кто станет мировым лидером?» - заявил Байден.

Американский лидер добавил, что предвыборные опросы показали хороший результат для него на предстоящих президентских выборах.

Ранее издание The Wall Street Journal писало, что соперник Байдена по президентской гонке республиканец Дональд Трамп называл Украину частью России. По данным газеты, Трамп, будучи президентом, критиковал Украину за коррупцию и пренебрежительно выражался об этой стране.

Кроме того, в понедельник, 22 апреля, Джо Байден пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому «скорую» военную помощь.

США Белый дом в США Джо Байден

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