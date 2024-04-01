01 апреля 2024, 03:11

Хирурги прооперировали премьера Израиля Нетаньяху

РИА «Новости»
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перенес хирургическое вмешательство по лечению грыжи. Об этом сообщил портал Ynet.

Глава хирургического отделения больницы Хадасса Эйн-Керем, профессор Алон Пикарски поделился результатами операции. По его словам, она прошло успешно.

Хирург также отметил, что Нетаньяху уже пришел в сознание после полного наркоза и начал общаться с членами семьи. На восстановление премьер-министра понадобится не менее одного дня.

На время процедуры обязанности премьера выполняет министр юстиции государства Ярив Левин. Врачи обнаружили грыжу у Нетаньяху во время планового осмотра.

В начале марта Биньямин Нетаньяху заявил, что израильскую военную операцию против ХАМАС в секторе Газа могут завершить уже через один-два месяца.

Израиль Больницы Премьеры
01 апреля 2024, 01:44
Эрдоган признал поражение правящей партии на выборах
РИА «Новости»
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Правящая Партия справедливости и развития не достигла желаемых результатов на прошедших муниципальных выборах. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Его процитировал гостелеканал TRT Haber.

«К сожалению, после победы на выборах в мае 2023 года, на муниципальных выборах спустя девять месяцев мы не смогли достичь желаемых результатов», - сказал Эрдоган в Анкаре на первом выступлении после голосования.

Он отметил, что правящая партия проанализирует итоги выборов, которые показали упущения на местах.

В Турции в воскресенье, 31 марта, провели выборы в местные органы самоуправления. Оппозиционная Народно-республиканская партия Турции впервые за 20 лет обходит правящую Партию справедливости и развития. Такие результаты получили после подсчета почти 90% голосов.

Ранее стало известно о гибели двух человек в ходе конфликтов, которые произошли на муниципальных выборах в Турции.

Турция Реджеп Эрдоган Выборы
01 апреля 2024, 01:41
Грузовой самолет разбился при аварийной посадке в Южном Судане
Freepik
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Грузовой самолет Boeing 727 авиакомпании Cush Air разбился во время аварийной посадки в аэропорту Малакаль в Южном Судане. Об этом сообщило Radio Tamazuj.

«Самолет приземлился в нескольких метрах от взлетно-посадочной полосы, в результате чего у него лопнули шины и его вывернуло наизнанку», - рассказал исполняющий обязанности генерального менеджера аэропорта Бол Миджок Луал.

Он добавил, что самолет потерял управление, врезавшись в самолет, который ранее потерпел крушение. Воздушное судно восстановлению не подлежит, так как у него раскололась нижняя часть.

В момент крушения на борту находились семь человек, включая шесть членов экипажа. Пострадал только из них - травмировался.

Ранее самолет Air Arabia, летевший из Марокко в Бельгию, совершил экстренную посадку в аэропорту Касабланки из-за отказа одного из двигателей прямо в небе.

Экипажу и пассажирам самолета Piper PA-32, потерпевшего крушение в американском штате Орегон , не повезло. Никто не выжил.

Африка Авиакатастрофы Самолеты Судан
01 апреля 2024, 01:26
Внештатный журналист Ruptly лишился ноги в секторе Газа
Global Look Press
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Журналист Мохаммад Або Дахрудж, сотрудничавший с видеоагентством Ruptly, был ранен в результате авиаудара Израиля по сектору Газа. Об этом сообщило агентство в своем Telegram-канале.

Мохаммад Або Дахрудж работал у больницы Аль-Акса, когда ВВС Израиля нанес удар. В результате журналист был тяжело ранен и лишился ноги. Его отправили в реанимацию.

В результате этого удара также погибли два палестинца, еще несколько журналистов получили ранения.

В марте Минздрав Газы сообщил, что число погибших в результате ударов Израиля превысило 31 тысячу человек , более 72 тысяч пострадали.

В среду, 27 марта, специальный докладчик ООН по правам человека на палестинских территориях Франческа Альбанезе заявила, что действия Израиля в секторе Газа попадают под определение геноцида.

В понедельник, 25 марта Совет Безопасности ООН принял резолюцию о немедленном прекращении огня в секторе Газа на священный месяц Рамадан.

Израиль Журналистика Конфликт Израиля и Палестины Палестина
01 апреля 2024, 00:16
Детей принца Гарри лишили семейных праздников во дворце
Global Look Press
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Принц Гарри расстроен, что его дети Арчи и Лилибет не празднуют традиционные праздники, в том числе Рождество и Пасху, в кругу королевской семьи. Об этом написало издание The Mirror со ссылкой на биографа Виндзоров Тома Куинна.

У королевской семьи есть свои традиции отмечания различных праздников. Например, Пасха начинается со службы в часовне Святого Георгия, после чего следует прогулка и традиционный обед.

Но герцоги Сассекские, переехавшие в Калифорнию, оказались лишены этого праздника. По словам Тома Куинна, принца Гарри особенно расстраивает, что его дети пропустят охоту за пасхальными яйцами, которая проводится после семейного обеда.

Ранее СМИ сообщали, что жена принца Гарри актриса Меган Маркл против его примирения со старшим братом Уильямом. По словам Тома Куинна, Гарри хочет помериться с Уильямом, но Меган считает, что это плохо скажется на общественном образе их семьи.

Праздники Дети Принц Гарри Пасха Семья Принц Уильям

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