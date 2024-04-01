Хирурги прооперировали премьера Израиля Нетаньяху

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Глава хирургического отделения больницы Хадасса Эйн-Керем, профессор Алон Пикарски поделился результатами операции. По его словам, она прошло успешно.

Хирург также отметил, что Нетаньяху уже пришел в сознание после полного наркоза и начал общаться с членами семьи. На восстановление премьер-министра понадобится не менее одного дня.

На время процедуры обязанности премьера выполняет министр юстиции государства Ярив Левин. Врачи обнаружили грыжу у Нетаньяху во время планового осмотра.

В начале марта Биньямин Нетаньяху заявил, что израильскую военную операцию против ХАМАС в секторе Газа могут завершить уже через один-два месяца.