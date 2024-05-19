19 мая 2024, 12:13

Хиросима и Нагасаки отреагировали на субкритический эксперимент США

Unsplash
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Администрации японских городов Хиросима и Нагасаки, пострадавших в 1945 году от ядерных бомбардировок США, направили Штатам протест из-за испытаний по контролю за состоянием ядерных боезарядов. Текст их заявления опубликовал телеканал NHK.

«Это испытание идет вразрез с желаниями многих людей, включая переживших атомные бомбардировки», - указано в публикации.

В документе, направленном послу США в Японии Раму Эмануэлю и в администрацию президента Джо Байдена, указано, что испытание недопустимо ни при каких обстоятельствах.

Правительство США объявило, что 14 мая провело ядерное испытание в Неваде. Целью его был сбор важных данных, подтверждающих безопасность, надежность и эффективность ядерных боеголовок, без проведения испытания ядерным взрывом.

Субкритический взрыв представляет собой детонирование взрывчатки вокруг радиоактивного материала без достижения критической массы для начала цепной реакции.

США Взрывы Япония Протесты Джо Байден
19 мая 2024, 11:55
Яркий метеор заметили в небе над Португалией
Unsplash
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В небе над Португалией 18 мая пронесся огромный яркий метеор синего цвета. Очевидцы вызвали спасателей, сообщила газета Publico.

«В субботу вечером по всей территории Португалии была замечена вспышка светящегося шара. Это был метеор, пересекающий атмосферу», - уточнили журналисты.

По данным издания, большую часть видеороликов засняли жители северных районов страны. Ночью спасатели получили сообщение о возможном падении объекта в Серре де Монтемуро. Прибывшие на указанную локацию специалисты ничего не нашли.

Тем временем на сайте Гражданской обороны сначала появилась информация о «падении метеорита» в Каштру-Дайри, но позже ее удалили.

Ранее в восточной части Германии упал небольшой астероид. Яркую вспышку небесного тела запечатлели камеры наблюдения.

Природа Планета Земля
19 мая 2024, 10:14
Россия вошла в десятку лучших стран по темпам роста экономики в XXI веке
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Российская экономика с начала этого века выросла почти в восемь раз, благодаря чему она вошла в топ-10 государств по данному показателю. Об этом сообщило РИА «Новости».

МВФ и Всемирный банк проанализировали экономики с размером ВВП от 100 миллиардов долларов. В конце прошлого века таких было 35, а к концу 2023 года их число выросло до 68, подсчитали в международных структурах. За прошлый год экономика России увеличилась в 7,7 раза: до чуть больше двух триллионов долларов с 260 миллиардов.

По информации МВФ и Всемирного банка, список самых быстрорастущих экономик возглавила Эфиопия. Ее показатели выросли в 19,4 раза до 160 миллиардов долларов. Второе место занял Китай, ВВП которого увеличился в 14,6 раза, до 17,7 триллиона долларов. На третьей строчке оказался Казахстан, чья экономика выросла в 14,2 раза, до 261 миллиарда долларов. В десятку государств с растущей экономикой также вошли Вьетнам, Катар, Румыния, Кения, Бангладеш и Индонезия.

Ранее политолог Денис Батурин заявил, что Россия имеет возможность развивать свою экономику и без европейских ресурсов. По его мнению, антироссийские санкции привели к росту импортозамещения.

Россия Китай Всемирный банк Экономика ВВП
19 мая 2024, 09:44
Евросоюз призвали «зарыть топор войны» и выступить против экспансии США
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Государствам Евросоюза следует «взяться за ум» и начать борьбу с американской экспансией. Об этом РИА «Новости» заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

По его словам, представителям Евросоюза необходимо прекратить враждовать между собой и попытаться наладить отношения с Россией. Шеремет добавил, что европейские страны могут остаться «на обочине истории», если не дадут отпор США.

«Пора зарыть топор войны и выступить единым фронтом против американской экспансии в мире», - отметил депутат.

Он подчеркнул, что благодаря дружбе с Россией Европа сможет обзавестись стабильностью и дешевыми энергоресурсами.

«Просвещенная некогда Европа сильно деградировала во всех сферах, легкомысленно предав свою историю и сделав очень призрачным свое будущее», - заключил парламентарий.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров назвал Европу неактуальным партнером для России. По мнению дипломата, в пользу этой идеи уже говорят многие факты.

США Крым Депутаты Европа Россия Евросоюз
19 мая 2024, 07:56
Бывшему юристу Трампа вручили повестку в суд во время празднования его 80-летия
Global Look Press
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Бывший юрист политика Дональда Трампа и экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани получил во время празднования своего юбилея уведомление о предъявлении ему обвинения в предполагаемом вмешательстве в выборы 2020 года. Об этом сообщил телеканал CNN.

Повестку вручили Джулиани прямо во время вечеринки в честь его 80-летия. Два работника офиса генпрокурора подошли к экс-мэру поздно вечером, и их поведение сильно расстроило многих гостей, указали в издании.

«Они накинулись на него, когда он выходил», - рассказал телеканалу один из участников мероприятия.

Пресс-секретарь Джулиани Тед Гудман рассказал, что бывший юрист Трампа сохранял спокойствие, и сотрудникам офиса генпрокурора не удалось смутить его или поставить в неловкое положение «Он наслаждался невероятным вечером в кругу сотен людей, которые любят его, <…> и мы с нетерпением ждем полного оправдания в ближайшее время», - подчеркнул собеседник телеканала.

Ранее кандидат в президенты Дональд Трамп предложил своему сопернику и действующему лидеру США Джо Байдену провести дебаты прямо в суде. Политик заявил, что готов ко встрече «где угодно и когда угодно».

Суд Нью-Йорк Дональд Трамп Выборы президента США Выборы

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