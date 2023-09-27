Хиллари Клинтон потеряла память, или Как Путин напугал НАТО еще до своего президентства

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А впрочем, что и кому я пытаюсь доказать? Это ведь бесполезно. Уж лучше согласиться, что, да, именно Путин виноват в расширении НАТО. А еще в его создании. И Кеннеди он грохнул. И атомные бомбы на Японию сбросил… Ах да, и часовню тоже он развалил.

Где же был Путин в 1995 году? О нем на Западе слыхом не слыхивали. Ну ладно, потом он стал президентом, и уже тогда в НАТО вступили страны Прибалтики. Вроде в 2022-м.

Но извините, Владимир Владимирович тогда еще дружил с Западом по полной, доверял и даже активно помогал НАТО в борьбе с терроризмом. Какая уж вам от него угроза была, госпожа Клинтон? До мюнхенской речи еще далеко, до нападения Саакашвили на Южную Осетию - тоже. Мир и дружба. И борьба с общим врагом. У НАТО по факту даже база в России была, через которую в Афганистан летали.

А впрочем… Что и кому я пытаюсь доказать? Это ведь бесполезно. Уж лучше согласиться, что да - именно Путин виноват в расширении НАТО. А ещё в его создании. И Кеннеди он грохнул. И атомные бомбы на Японию сбросил… Ах да - и часовню тоже он развалил.

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Где же был Путин в 1995 году? О нем на Западе слыхом не слыхивали. Ну ладно, потом он стал президентом, и уже тогда в НАТО вступили страны Прибалтики. Вроде в 2022-м.

Но извините, Владимир Владимирович тогда еще дружил с Западом по полной, доверял и даже активно помогал НАТО в борьбе с терроризмом. Какая уж вам от него угроза была, госпожа Клинтон? Нет, понятно, конечно, что Хиллари Клинтон - дама очень обидчивая, злопамятная и не особо выдающегося ума, но все-таки и у чуши, которую она несет, должен быть предел.

Но вот злой и агрессивный Путин свел на нет все мирные начинания чисто оборонного альянса. И ему пришлось расширяться, дабы защитить новых членов клуба демократических общечеловеков.

Вот уж не знаю. Может, госпоже Клинтон пора лечиться от деменции, но она бы хоть хронологию сначала освежила.

В ней все крайне просто: НАТО начал готовиться к приему новых членов сразу же после распада СССР.

Далее - его прямая речь.

Вроде бы уже в 1995 году объявили о грядущем вступлении в НАТО трех стран Восточной Европы, которое произошло 1999 году.