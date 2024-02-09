«Хиллари Клинтон источает яд. Она абсолютно токсичный политик, который подвергает жесточайшей критике все, что делает международное сообщество нормальным», - сказал он.

Сергей Цеков заявил, что сбывшиеся предсказания Хиллари Клинтон приносили странам большие и продолжительные беды. Он привел в качестве примера ситуацию в Ливии. Сенатор обвинил политика в несдержанности в высказываниях по вопросам, с которыми она не согласна, в том числе в адрес России. Член Совфеда сравнил американского политика с украинским - бывшим депутатом Верховной рады Украины Ириной Фарион.

В расширении НАТО виновата проводимая президентом России Владимиром Путиным политика, заявила Хиллари Клинтон. Ее уличили в ошибке - Североатлантический альянс начал принимать новых членов сразу после распада СССР.