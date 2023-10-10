«Хезболла» заявила об ответных ударах по Израилю после гибели трех своих бойцов

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Как отметили представители движения, группы исламского сопротивления обстреляли управляемыми ракетами и минометными снарядами казармы Пранит. Они представляют собой командный центр дивизии «Галилея». Также под обстрел попали казармы «Авивим». Они служат командным центром Западной бригады.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ответном огне на эти удары.

Ранее издание Times of Israel сообщило, что движение «Хезболла» подключится к военной операции «Наводнение Аль-Аксы» против Израиля в том случае, если страна будет «упорствовать в своей глупости». Как указано в материале, с таким заявлением выступил глава исполкома партии Хашем Сафиеддин на пресс-конференции в Бейруте. Он обратился к США и руководству Израиля с обвинением в «нарушении исламских святынь».