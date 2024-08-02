«Хезболла» запустила ракеты по израильским самолетам
Военные «Хезболла» выпустили ракеты по самолетам израильской ВВС, которые нарушили воздушное пространство Ливана. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление шиитского движения сопротивления.
«Подразделения ПВО ночью в четверг запустили ракеты по вражеским боевым самолетам в воздушном пространстве Южного Ливана», - указали представители движения.
В заявлении уточнили, что самолеты Израиля вынудили вернуться вглубь своего воздушного пространства.
Впервые «Хезболла» сообщила о применении систем противовоздушной обороны 6 июня. Тогда зенитные ракеты использовали против сверхзвуковых самолетов Израиля, которые вторглись в воздушное пространство на юге Ливана. ПВО вынудила их покинуть территорию. Второй раз движение сообщило о наличии этого вооружения спустя несколько дней.
Недавно ливанское движение осудило убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. «Хезболла» пригрозило усилить борьбу с Израилем.