«Хезболла» выпустила ракеты по военному комплексу на севере Израиля
Ливанское движение «Хезболла» нанесло удар по военному производственному комплексу в городе Сахнин на севере Израиля. Об этом сообщила пресс-служба движения, ее процитировало РИА «Новости».
«Бойцы исламского сопротивления нанесли ракетный удар по военному производственному комплексу АТА в Сахнине», - сказано в сообщении.
Во время попытки израильских военных пройти к окрестностям населенного пункта Одайсе на юге Ливана произошел мощный взрыв. «Хезболла» также выпустила ракеты по военным ЦАХАЛ в приграничных населенных пунктах Кфар-Гилади, Юваль и Ярон. Попытки зайти к Одайсе дважды провалились.